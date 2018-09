任天堂のゲーム「マリオカート」シリーズでは空の上や氷の世界、建物の中など現実にはまずあり得ないコースでレースを楽しむことができますが、なんとその世界に入ってしまうようなゴーカート場が誕生しました。アメリカとカナダの国境にある名所「 ナイアガラの滝 」に隣接するカートコース「ナイアガラ・スピードウェイ」では、ビル4階分の高さというアップダウンのあるコースで普通では考えられないドライブを楽しめるようになっているようです。Niagara Speedway Go Karts | Clifton Hill, Niagara Falls Canadahttps://www.cliftonhill.com/attractions/niagara-speedwayNorth America’s 'Largest Elevated Go-Kart Track' Looks Like Mario Kart In Real Life, The Best Thing Everhttps://jalopnik.com/north-america-s-largest-elevated-go-kart-track-looks-li-1826046280ナイアガラ・スピードウェイは、ナイアガラの滝のカナダ側にある 観光 施設「Clifton Hill, Niagara Falls」の中に2018年6月にオープンしたアトラクションです。ナイアガラの滝から1km足らずの場所にある施設にはシェラトンホテルが隣接し、高さ53メートルの観覧車Niagara SkyWheelや、恐竜時代の世界でミニゴルフが楽しめるDinosaur Adventure Golf、ろう人形の館Movieland Wax Museumなどのアトラクションがあり、そのひとつとしてナイアガラ・スピードウェイが登場しています。最大の特長は、このビル4階分の高さを持つ立体ループ。ゴーカートに乗ったドライバーは、このループを下から上までぐいぐいと駆け上がっていきます。地面から見るとこんな感じ。ループの階段に立つ人と比べるとその大きさがわかるハズ。ループを駆け上がったら、一気に坂を2フロア分下る坂が待ち構えます。この下り坂では最高時速約20マイル(時速約32km)に達し、フルスピードのまま右に曲がるループに突入。コース全図はこんな感じ。真ん中にあるスタート地点を出発し、時計回りにコースを周回します。実際にこのコースを走っているムービーも公開されています。The Niagara Speedway, Go-Karting on Clifton Hill, Niagara Falls, Canada - YouTubeゴーカートはエンジンで走るタイプですが、レーシングカートのようにカリカリの走りを極めるのではなく、友人たちとワイワイ言いながらレースを楽しむようになっている模様。小さな子どもも大人が同伴であればドライブに参加できるようになっています。なお、1回の利用料金は12カナダドル(約1000円)で、5分間のレースが楽しめます。◆おまけ「ナイアガラ・スピードウェイのコースでは満足できそうもない!」という人には、アメリカでは伝説的なレース一族である「アンドレッティ」の名前を冠したテーマパーク「Andretti Indoor Karting & Games」のインドアカートコースが良さげです。RACE - Andretti Indoor Karting & Games Roswellhttps://andrettikarting.com/roswell/race/race-3/このコースは、タイトでアップダウンの多いコースレイアウトのおかげで本格的な走りが楽しめそう。インドアカートということで動力は電気モーターですが、最高速は時速35マイル(時速約56km)にも達するとのこと。以下のムービーではその走りの一部始終を見ることが可能です。1回あたりの利用料金はメンバーが19.95ドル(約2250円)、一般が21.95ドル(約2500円)で、8分間の走行時間で10〜15周のレースが楽しめるそうです。Andretti Indoor Karting & Games Orlando Track #3 Forward & Reverse POV Fast Racing / EPIC CRASHES! - YouTube