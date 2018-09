すみっコぐらしの「かがみもーちもちぬいぐるみ」が、サンエックスネットショップにて、2018年10月8日(月)まで先行受注販売中!

まるでお餅のような「もーちもち素材」のぬいぐるみの鏡餅で、2019年のお正月が楽しく迎えられそうです☆

サンエックスネットショップ「すみっコぐらし かがみもーちもちぬいぐるみ」

価格:8,800円(税込)

受注期間:2018年9月7日(金)〜10月8日(月)

お届け:2018年12月下旬予定

取扱店舗:サンエックスネットショップ

セット内容:しろくま、おもち、三宝、しきもの

サイズ&素材:

【しろくま】H150×W200×D200mm/スーパーもーちもちボア

【おもち】H150×W130×D125mm/スーパーもーちもちボア・ソフトボア

【三宝】H100×W220×D220mm/ちりめん・ナイレックス

【しきもの】H2×W275×D275mm/フェルト

お正月飾りにおすすめの、すみっコぐらしのぬいぐるみです☆

クセになる触り心地が人気の「もーちもちぬいぐるみ」が、鏡餅になりました。

セット内容は、刺しゅうが可愛い「しろくま」。

頭に乗せた「だいだい」と紅白のリボンがおめでたい「おもち」。

そして、立派な「三宝」とお顔がかわいい「しきもの」です☆

すべてを組み合わせると、とてもおめでたい「かがみもーちもちぬいぐるみ」になります。

ぬいぐるみなので、毎年のお正月に飾れます☆

すみっコぐらしのかわいいお正月飾り!

すみっコぐらしの「かがみもーちもちぬいぐるみ」は、サンエックスネットショップにて、2018年10月8日(月)まで先行受注販売中です。

©2018 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

