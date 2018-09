映画およびドラマ『明治東亰恋伽』の男性キャストが発表された。累計プレイヤー30万人を突破した同名の恋愛ファンタジーゲームを実写化する同作。明治時代にタイムスリップした綾月芽衣と、歴史上の偉人たちとの恋物語を描く。主人公の綾月芽衣役を、同作が初主演作となる伊原六花が演じる。ドラマは2019年にテレビ放送されるほか、U-NEXTで独占配信。映画はドラマ放送終了後に公開予定だ。出演が発表されたのは、奇術師のチャーリーこと松旭斎天一役の小林豊(BOYS AND MEN)、小説家兼医者・森鴎外役の宮崎秋人、美術学生・菱田春草役の高橋真佳把(BOYS AND MEN研究生 関西)、役者・川上音二郎役の山崎大輝、尾崎紅葉の弟子・泉鏡花役のとまん、警察官・藤田五郎役の久保田悠来、英語講師・小泉八雲役の岩永徹也、慶応大学生・岩崎桃介役の松島庄汰。撮影は9月16日に愛知・犬山の野外博物館「博物館明治村」でスタートした。小林は「大人気作品に参加できるという事で、みなさんに愛してもらえるようチャーリーを研究しました!二次元と小林豊のコラボがいい方向への化学変化になればいいなと思ってます」、宮崎は「森鴎外さんの着物に袖を通したとき、いよいよ始まるんだなと身が引き締まりました」とコメント。高橋は「本当に沢山の方に愛されている作品なので、春草のイメージを大切にし、原作をご覧になっていない方にも楽しんでもらえるよう演じていきたいと思います」、山崎は「音二郎の芽衣に対しての顔、音奴としての音二郎、鏡花との絡み、どれもこれから撮影するのが楽しみなシーンばかりでございます」、とまんは「原作ファンの方々には、より好きになって頂けるように、ドラマ、映画を観て初めて知って下さる皆様にも『めいこい』の素敵な世界をたくさん広めていけるように、この後の撮影も日々、付喪神のウサギと頑張っていきます」と述べた。久保田は「人気作品の雰囲気そのままに淡く煌びやかな恋物語を、そしてまだお見せできませんが、長毛の藤田を全力でお届け出来るよう尽力致します」、岩永は「小泉八雲が岩永徹也のどんな新しい抽斗を開けてくれるのか、明治時代にタイムスリップした気持ちで目一杯楽しみたいです」、松島は「明治の世界に自分が入れるのが楽しみでしょうがないですが、原作に敬意を払ってプレッシャーを感じつつ、岩崎桃介の魅力を遺憾無く発揮できればなと思います。チョコレエト片手に(笑)」と語っている。■小林豊(BOYS AND MEN)のコメント皆さんはじめまして、BOYS AND MENの小林豊です。ぜひ、ゆーちゃむと覚えてください!今回【明治東亰恋伽】という大人気作品に参加できるという事で、みなさんに愛してもらえるようチャーリーを研究しました!二次元と小林豊のコラボがいい方向への化学変化になればいいなと思ってます。僕自身、すでにチャーリーが大好きなので、チャーリーを愛してくださってる皆さんに負けないくらい、まずはグッズ集めたいな。と計画してます!めいこい初めましての方も一緒にめいこいの世界へタイムスリップしましょう!■宮崎秋人のコメント今作で森鴎外を演じます宮崎秋人です。あの“めいこい”が実写ドラマ&映画化、しかも自分がそこに関われるということに素直に驚きました。先日衣装合わせをして森鴎外さんの着物に袖を通したとき、いよいよ始まるんだなと身が引き締まりました。これから、監督や共演者の皆さん、スタッフの皆さんと一緒に森鴎外という役が持つ魅力をドラマ、映画でも伝えていきますので、是非楽しみにしていてください!■高橋真佳把(BOYS AND MEN研究生 関西)のコメントこの度、「明治東亰恋伽」ドラマ 映画で、菱田春草役を演じさせて頂きますBOYS AND MEN 研究生関西 高橋真佳把です。素晴らしいご縁を頂き本当にありがとうございます。原作「明治東亰恋伽」は本当に沢山の方に愛されている作品なので、春草のイメージを大切にし、原作をご覧になっていない方にも楽しんでもらえるよう演じていきたいと思います。そして、僕は今回が初めてのドラマ 映画出演になるので、共演者の皆様からたくさんの事を学び、がむしゃらに全力で頑張っていきたいと思います!■山崎大輝のコメント川上音二郎を演じさせて頂きます、山崎大輝です。この作品の世界観に馴染めるように頑張りたいと思っています!そして音二郎の芽衣に対しての顔、音奴としての音二郎、鏡花との絡み、どれもこれから撮影するのが楽しみなシーンばかりでございます。皆さんにお見せできるのは先になりますが、是非楽しみにして頂けると嬉しいです!よろしくお願いします!■とまんのコメントすでに撮影が始まっていて、「泉鏡花」として「明治東亰恋伽」の世界に生きていることに喜びを感じ、楽しく大切に演じさせて頂いております。原作ファンの方々には、より好きになって頂けるように、ドラマ、映画を観て初めて知って下さる皆様にも『めいこい』の素敵な世界をたくさん広めていけるように、この後の撮影も日々、付喪神のウサギと頑張っていきます。■久保田悠来のコメント平成も残り僅かとなった今この時に、明治という時代、歴史の先駆者を演じ生きられることに感慨を覚えております。人気作品の雰囲気そのままに淡く煌びやかな恋物語を、そしてまだお見せできませんが、長毛の藤田を全力でお届け出来るよう尽力致します。■岩永徹也のコメントこんにちは!小泉八雲役の岩永徹也です。とても興味深い人生を送られた彼のことが以前から気になっていたので、今回この作品で演じることができてとても嬉しく思います。しかもこの作品を通してたくさんの明治の偉人たちと交流できるなんて夢のようです。小泉八雲が岩永徹也のどんな新しい抽斗を開けてくれるのか、明治時代にタイムスリップした気持ちで目一杯楽しみたいです。■松島庄汰のコメント初めまして、岩崎桃介役の松島庄汰です。原作のアプリをやらせて頂いて感じたのは、どこを見ても魅力的な男達ばかりだという事。明治の世界に自分が入れるのが楽しみでしょうがないですが、原作に敬意を払ってプレッシャーを感じつつ、岩崎桃介の魅力を遺憾無く発揮できればなと思います。チョコレエト片手に(笑)ドラマ、映画ならではの「明治東亰恋伽」お楽しみに!