TWICEの新曲“STAY BY MY SIDE”が、ドラマ『深夜のダメ恋図鑑』の主題歌に起用されることがわかった。10月6日からテレビ朝日系、10月7日からABCテレビ系で放送される『深夜のダメ恋図鑑』は、雑誌『プチコミック』で連載中の尾崎衣良の同名漫画を実写化したもの。夜な夜な女子会で恋愛話を繰り広げる古賀円、千鳥佐和子、福間千代の3人が、「ダメ男」のエピソードを持ちより、辛辣に切り捨てる姿を描く。出演者には馬場ふみか、佐野ひなこ、久松郁実、瀬戸利樹、清原翔らが名を連ねる。主題歌の“STAY BY MY SIDE”は10月下旬に配信リリース予定。同曲についてTWICEは「恋をしている女性に共感していただけるようなTWICEの日本の作品として初のセツナUPテンポの楽曲となっております!ぜひドラマで私達の楽曲を聴いていただけると嬉しいです」とコメントを寄せている。TWICEは9月12日にアルバム『BDZ』をリリース。9月29日から全国ツアー『TWICE 1st ARENA TOUR 2018“BDZ”』を開催し、千葉・幕張イベントホール、愛知・日本ガイシホール、兵庫・神戸ワールド記念ホール、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザを巡る。■TWICEのコメントOne in a million TWICEです!『BDZ』もリリースされて、たくさんの方に聴いていただくことができて、本当にうれしく思っている中、10月6日(土)からスタートするドラマ「深夜のダメ恋図鑑」に、TWICEとして初のドラマ主題歌として、新たに新曲を発表することになりました!「20〜30代女性に共感の嵐の超人気コミック」ということで、私達の新曲も、恋をしている女性に共感していただけるようなTWICEの日本の作品として初のセツナUPテンポの楽曲となっております!ぜひドラマで私達の楽曲を聴いていただけると嬉しいです。