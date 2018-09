約2カ月前の今年7月、婚約した“ジェイリー”ことジャスティン・ビーバー(24歳)とヘイリー・ボールドウィン(21歳)。2人はジャスティンの故郷カナダを訪れたりアメリカ国内旅行をしたりと、常に行動を共にしているよう。先日まではロンドンコレクションのためにイギリスに滞在していたのだけれど、シンガーならではのジャスティンのロマンチックな行動が話題になっている。

コスモポリタン アメリカ版によると、ジェイリーはファッションショーの合間にロンドン観光を楽しんだそう。有名な公園ハイド・パークや観覧車のロンドン・アイなど、人が多い観光地も気にせず訪れた2人。次の目的地であるバッキンガム宮殿に着くと…なんと、ジャスティンが突然ギターを持ってメジャー・レイザーとムーとコラボした曲「コールド・ウォーター」を歌いだしたというから観光客も驚き!

「君が沈みそうなら、僕は冷たい水の中にでも飛び込むよ/絶対に離さないから/今夜は僕が君の命綱になるよ」

こんな歌を愛情いっぱいに婚約者のヘイリーに捧げるなんて、ジャスティンはなかなかのロマンティスト♡

A post shared by @ michael_kmlg on Sep 18, 2018 at 11:48am PDT

Justin Bieber singing in front of Buckingham Palace today! #shook #lucky #justinbieber #streetconcert

自分のために歌う彼を撮影するヘイリー。

さらにジャスティン、集まった観衆には「そこにいる女性が、僕の生涯の恋人なんです」と告白! 照れ臭そうに顔を隠すヘイリーの姿もキュート。見ていた人からも歓声が♡

Back to his roots! Justin Bieber was spotted busking in London today! pic.twitter.com/dfFNH8R1Ce