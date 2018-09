日本マクドナルド公式ツイッターアカウントは、『 ポケモンGO 』において特別なレイドバトルイベントを発表しました。ツイートよると現在ジムとなっている全国のマクドナルドで、「ミュウツー」とのレイドバトルが9月21日から10月1日の毎日15時に必ず発生するとのこと。毎日時間が固定されているので、これまでミュウツーとなかなか出会えなかったトレーナーにとっては嬉しい知らせとなりました。週末はトレーナー同士、マクドナルドでミュウツーとのバトルに挑んでみてはいかがでしょうか。©2018 Niantic, Inc. ©2018 Pokemon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.