今月30日にさいたまスーパーアリーナで開催される『 RIZIN .13』の会見が20日、都内で行われ、榊原信行実行委員長が出席。18日に41歳で亡くなった格闘家の山本“KID”徳郁さんの姉・ 山本美憂 選手(44)が予定通り出場する意思を報告し、KIDさんに勝利を誓った。RIZINにはKIDさんの姉・山本美憂選手、おいにあたる山本アーセン選手が出場してきた。美憂選手は会見にコメントを寄せ「この度の事で皆様にご心配をお掛けしていますが、私、山本美憂は9月30日のRIZIN.13は予定通り出場いたします」と決意を表明。そして「もちろん勝って弟にいい報告をしたいと思いますので応援よろしくお願いします!」と天国のKIDさんに勝利を誓った。最後は「皆様、沢山の励ましのメッセージを頂き本当にありがとうございます!」とファンに感謝した(コメントは原文ママ)。本大会は、KIDさんの愛弟子の堀口恭司選手が、キックボクシングルールで那須川天心選手と対戦することでも大きな話題となっている。KIDさんが大会直前に死去したことを受け、「とても意味のある大会になった」と榊原実行委員長は振り絞るように語った。美憂選手の「最後までがんと戦った弟へ捧げる試合として必ず勝つ」とは意気込みを明かし、「本人は気丈。明るい。リングに上がることには何のブレもない」とした。ただ「そうは言っても葛藤はある。山本美憂に声援を送っていただけたら」とファンに呼びかけた。「どうしても9月に試合がしたい」と美憂選手側から試合を直談判されたという。弟・KID選手へ戦う姿を、どうしても見せたいという思いをくんでRIZIN側もカードを決定。「僕らもブレることはないし、美優もブレることはない」とした。KIDさんは約2年前に胃がんが発覚。ただ、KIDさんは復帰する意思を強く持っており、頑なに公表を拒んだという。発覚しないように地方の病院に通院し、抗がん剤治療を受けたていたが、今年2月に病状が悪化し、グアムの末期がん治療の病院に移っていた。榊原実行委員長はKIDさんへ「がんを克服して出場してほしい」とオファーをかけていたそう。「 格闘技 界においてトップ選手でありながら、指導能力も高く、指導者としても優れていた。本当に残念。日本の格闘技界の宝を失った。まだまだ、仕事がしたかった」と唇を噛んだ。人柄については「一切、しんどい姿を見せない。KIDはそういう姿を見せたくなかったんだろうなと。最後まで格闘家として戦うことを諦めていなかった」と偲んだ。KIDさんの追悼セレモニーについても「山本家と話をしている」と明かした。また、那須川選手と堀口選手のルールも発表。RIZINキックボクシング対戦ルールで3分3ラウンド(延長1ラウンド)となった。KIDさんはレスリング元日本代表の郁栄氏を父に持ち、姉・美憂、妹・聖子(38)も元世界女王の格闘一家。2004年8月にモデルのMALIA.と結婚、長男と長女に恵まれるも2009年8月に離婚。その後、一般女性と再婚し、14年11月に女児、17年8月にも女児が誕生した。学生時代からレスリングの強豪選手として活躍し、2001年に修斗でプロ格闘家としてデビュー。04年からK-1にも活躍の場を広げ、同年大みそかには魔裟斗との試合で日本中の注目を集めた。05年からHERO’Sに参戦し、同年大みそかに須藤を下して初代ミドル級世界チャンピオンに。08年からDREAMのリングを経て、11年から世界最高峰の格闘技団体・UFCに参戦していた。■『RIZIN.13』対戦カード那須川天心 VS 堀口恭司大雅 VS 原口健飛ミルコ・クロコップ VS ロッキー・マルティネス浜崎朱加 VS 黒部三奈砂辺光久 VS 越智晴雄朝倉海 VS トップノイ・タイガームエタイ朝倉未来 VS カルシャカ・ダウトベック中村優作 VS マネル・ケイプアンディ・ウィン VS 山本美憂イリー・プロハースカ VS ジェイク・ヒューンダロン・クルックシャンク VS ディエゴ・ブランダオン大砂嵐 VS ボブ・サップ