本年度エミー賞3部門5ノミネート『THIS IS US』シーズン2、12月5日（水）よりDVDリリース！

本年度クリエイティブアーツ・エミー賞で、ランダル(スターリング・K・ブラウン)の実父ウィリアムを演じているロン・セファス・ジョーンズがドラマ部門最優秀ゲスト男優賞を受賞した『THIS IS US/ディス・イズ・アス』。現在と過去を交差させて紡ぐ感涙のヒューマンドラマ待望のシーズン2が、12月5日(水)よりDVDリリースとデジタル配信となる。

全米で2016年より放送され、エミー賞とゴールデン・グローブ賞など数々の賞を受賞し、シーズン1の放送中にシーズン2&3への一挙更新が決定した本作。誕生日が同じで年も同じの男女3人。自分の演じる役に嫌気が差している人気俳優、"脱・肥満"を目標に努力する女性、幸せな家庭を築いているエリートビジネスマン。置かれている状況も性格もまったく異なる彼らには、同じ誕生日以外にも共通点があった...。それぞれが人生の壁を乗り越えようとする中で、大切なものを失い、そして見つけ、3人の運命の糸が次第にたぐり寄せられていく...。

シーズン2では、自分と向き合うことで前進を始めたケヴィン(ジャスティン・ハートリー)、ケイト(クリッシー・メッツ)、ランダル(スターリング)の<現在>に再び訪れる人生の壁。不器用ながらもそれらを対処する彼らだが、誰にも言えなかった<過去>にまつわる想いが暴走し始める...。さらに今シーズン、ジャック(マイロ・ヴィンティミリア)の死の真相が遂に明らかになる。

また、『ロッキー』シリーズや『エクスペンダブルズ』シリーズのシルヴェスター・スタローン、『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』でメガホンを執ったロン・ハワード監督が本人役で登場し、『マスター・オブ・ゼロ』のリナ・ウェイスも出演している。

■『THIS IS US』シーズン2 商品情報

・12月5日(水)リリース

THIS IS US/ディス・イズ・アス シーズン2 DVDコレクターズBOX1

1〜10話収録 5枚組 8,000円+税

同日デジタル全話一斉配信、vol.1〜5がレンタル開始

・2019年2月2日(土)リリース

THIS IS US/ディス・イズ・アス シーズン2 DVDコレクターズBOX2

11〜18話収録 4枚組 6,400円+税

同日vol.6〜9がレンタル開始

発売・販売元:20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン

■キャスト&吹替え声優

ジャック...マイロ・ヴィンティミリア(宮内敦士)

レベッカ...マンディ・ムーア(園崎未恵)

ケヴィン...ジャスティン・ハートリー(小松史法)

ケイト...クリッシー・メッツ(林りんこ)

ランダル...スターリング・K・ブラウン(杉村憲司)

(海外ドラマNAVI)