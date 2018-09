映画『カメラを止めるな!』の展覧会『カメラをとめま展!』が、9月28日から東京・渋谷のGALLERY X BY PARCOで開催される。俳優・映画監督養成スクールのENBUゼミナールによる企画『シネマプロジェクト』の第7弾として製作された上田慎一郎監督の『カメラを止めるな!』。わずか2館での上映から始まりながら全国で上映されるに至った作品だ。同展は初公開となる本編の別テイク映像や撮影時の記録映像の部分上映など、映像展示を中心に構成。会場では常時カメラを回し、来場者を撮影する予定となっている。また限定ラベルのカップ酒などを提供するバーを併設するほか、「ONE CUT OF THE DEAD」Tシャツの展覧会限定バージョンを販売する。会期中の10月2日には上田慎一郎監督を招いたトークイベントも開催する。東京展終了後には全国を巡る巡回展を開催。10月12日から宮城・仙台パルコ、10月26日から愛知・名古屋パルコ、11月23日から福岡パルコで開催する。展示内容は東京会場と異なる場合もあるとのこと。