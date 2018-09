映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』、『アントマン&ワスプ』に続くマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)作品として2019年3月8日(金)に全米公開予定の『キャプテン・マーベル/Captain Marvel(原題)』の海外予告編が解禁された。

Here’s your first look at the teaser poster for Marvel Studios’ #CaptainMarvel, in theaters March 8, 2019. pic.twitter.com/hnTX8yoRIu

- Captain Marvel (@captainmarvel) 2018年9月18日