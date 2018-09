8月4日に封切りとなった『劇場版 仮面ライダービルド Be The One(ビー・ザ・ワン)』『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film(アンフィルム)』が、9月17日までの公開45日間で、興行収入10億円を突破したことがわかった。最初の土日2日間の興収・観客動員が過去5年の夏の『仮面ライダー/スーパー戦隊』シリーズとの比較でNO.1を記録していた本作。その後の興行でもテレビシリーズの盛り上がりという後押しを受け、好調に推移しロングランヒットを記録。特撮作品としては昨年12月公開の『仮面ライダー平成ジェネレーションズFINAL ビルド&エグゼイドwithレジェンドライダー』(12.8億円)から2作連続、夏の同シリーズとしては2013年公開の『劇場版 仮面ライダーウィザード in Magic Land/劇場版 獣電戦隊キョウリュウジャー ガブリンチョ・オブ・ミュージック』(12.3億円)以来、5年ぶりの10億円突破作品となった。平成最後の夏に存在感を放った『仮面ライダー/スーパー戦隊』シリーズ。テレビシリーズでは平成仮面ライダー20作記念となる『仮面ライダージオウ』(テレビ朝日系 毎週日曜午前9時〜)がスタートし、盛り上がりを見せる。この勢いもそのままに、12月22日には平成最後の仮面ライダー映画『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』が公開予定となっている。