山下健二郎(三代目 J Soul Brothers)が初主演を果たしたドラマ「Love or Not」より、胸キュンシーンをまとめた動画が公開された。同映像には続編「Love or Not 2」の“寝込みキスシーン”もおさめられている。

2017年に映像配信サービス「dTV」とフジテレビの動画配信サービス「FOD(フジテレビオンデマンド)」で配信された本作。山下が不器用かつ鈍感で仕事はできないダメ男・宇佐美幸助を演じ、幸助の初恋の相手であるヒロイン・広澤真子(本仮屋ユイカ)との恋模様が描かれた。

今回の動画には「ドラマでとっても大事なキャラクター」を自称するピョン次郎が登場し、ランキング形式で胸キュンシーンを紹介。真子の親友でフリーカメラマンの北条志保(浅見れいな)と幸助のキスや、幸助のエプロン姿などがランクインしている。

また、映像の最後には寝ている幸助に同僚のあずさ(佐津川愛美)がキスをしているシーンも。こちらは10月5日から配信が始まる「Love or Not 2」の映像で、ピョン次郎は次回のランキングに入りそうだと予想している。

続編の配信開始に向けて、前シリーズはダイジェスト版が19日と26日の2週にわたって地上波で放送される予定。YouTubeとTVerでの全話無料配信も決定しおり、19日からは第1話〜第5話、26日からは第6話〜第10話が配信される。(編集部・海江田宗)