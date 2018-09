【速報】第70回エミー賞結果発表！　ドラマ・シリーズ作品賞は『ゲーム・オブ・スローンズ』！

アメリカドラマ界最大のイベント第70回エミー賞の授賞式が現地時間9月17日(月)、米ロサンゼルスのマイクロソフトシアターにて行われました。例年の常連作品が選出されている今年。作品賞は、前年度は放送が遅くなった関係でノミネートされなかった『ゲーム・オブ・スローンズ』が受賞。やはり強し!

主演男優賞は、シーズン6をもってファイナルを迎えたスパイドラマ『ジ・アメリカンズ』マシュー・リスが初受賞した。一方、助演男優賞は、同賞3度目の受賞となった『ゲーム・オブ・スローンズ』のピーター・ディンクレイジ。主演女優賞は、エリザベス女王の若き日を演じた『ザ・クラウン』のクレア・フォイ。『ザ・クラウン』は、次のシーズン3からは中年期が描かれるため、同作でのクレアは最後のノミネートだと思われる。

さっそく、ドラマ・シリーズ主要部門の受賞結果を紹介しよう。

【関連記事】第70回エミー賞ノミネート一覧はこちら!

■ドラマ・シリーズ部門 受賞結果一覧(★印が受賞)

・作品賞

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

『ゲーム・オブ・スローンズ』★

『THIS IS US 36歳、これから』

『ザ・クラウン』

『ジ・アメリカンズ』

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

『ウエストワールド』

・主演男優賞

ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』

スターリング・K・ブラウン『THIS IS US 36歳、これから』

エド・ハリス『ウエストワールド』

マシュー・リス『ジ・アメリカンズ』★

マイロ・ヴィンティミリア『THIS IS US 36歳、これから』

ジェフリー・ライト『ウエストワールド』

・主演女優賞

クレア・フォイ『ザ・クラウン』★

タチアナ・マズラニー『オーファン・ブラック』

エリザベス・モス『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

サンドラ・オー『Killing Eve(原題)』

ケリー・ラッセル『ジ・アメリカンズ』

エヴァン・レイチェル・ウッド『ウエストワールド』

・助演男優賞

ニコライ・コスター=ワルドー『ゲーム・オブ・スローンズ』

ピーター・ディンクレイジ『ゲーム・オブ・スローンズ』★

ジョセフ・ファインズ『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

デヴィッド・ハーバー『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

マンディ・パティンキン『HOMELAND』

マット・スミス『ザ・クラウン』

・助演女優賞

アレクシス・ブレデル『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

ミリー・ボビー・ブラウン『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

アン・ダウド『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

レナ・ヘディ『ゲーム・オブ・スローンズ』

ヴァネッサ・カービー『ザ・クラウン』

タンディ・ニュートン『ウエストワールド』★

イヴォンヌ・ストラホフスキー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

その他の部門についても当サイト編集部トピックスにて引き続き紹介。

本授賞式の模様は、FOXにて本日9月18日(火)23:00よりリピート放送。9月23日(日)14:00より字幕版を放送予定。生中継を見逃した方はそちらでぜひご覧を!(海外ドラマNAVI)