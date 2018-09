任天堂は、ニンテンドースイッチ対応ソフト『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』が11月16日に発売されるのを記念して、全国のローソンで「プロジェクトイーブイ」とのコラボキャンペーンを本日9月18日よりスタートしています。コラボキャンペーンでは、からあげクンとイーブイがコラボした「からあげクン マイルドカレー味」の登場や、『ポケットモンスター Let's GO! イーブイ』のダウンロードカード購入で参加できる特別企画などが実施。さらに、「プロジェクトイーブイ」デザインのプリペイドカードも発売されます。今回紹介した「プロジェクトイーブイ」コラボキャンペーンの詳しい情報は、ローソン「プロジェクトイーブイキャンペーン」特設ページをご確認ください。■「プロジェクトイーブイキャンペーン」特設ページURL:http://www.lawson.co.jp/campaign/game/pokemon/©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.©Lawson, Inc.