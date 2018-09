都市国家リスヴァレッタ。



二つの太陽が昇るこの街には、人々が平穏な生活を営むその影で、犯罪や違法薬物がはびこっている。



中でも致死率の高い危険な薬物「アンセム」は街に暗い影を落としていた。



SEVEN-O特殊犯捜査係──「アンセム」を専門に取り締まるこの捜査機関は、二人一組のバディで行動する捜査体制「ダブルデッカーシステム」を敷き、その対応に当たっていた。



経験豊富な捜査員ダグ・ビリンガム、そして彼の元へとやってきた実力未知数の捜査員キリル・ヴルーベリ。



飄々とした掴みどころのないベテラン刑事と、やる気だけが空回りする新米刑事。



型破りな二人の刑事の物語が今はじまる。

小学5年生の女の子星ノ川はるかは、ある日大切にしていた桜リボンから生まれたモノの神様「ここたま」と出会う。名前はリボン。



はるかがリボンに触れたその時、目の前にフシギなカギが現れて…!?



ここたま達の間では「フシギなカギを手にした人間がここたまと出会う時、幸せの扉が開いて世界を救う」という伝説が!



果たして、はるかは、伝説のここたま契約者なのか…!?



フシギなカギでひらく、ここたま達とのヒミツの世界!

2018年、10月。ある地方都市に住む少女たちが、とある儀式を行っていた。



彼女たちは「鉱石ラヂオ研究会」。明るさが取り柄の女の子、土宮明日架が同じ高校に通う友人たちと立ち上げたサークルだ。



その儀式は都市伝説めいたものでしかなかったが、しかし、いくつもの条件が偶然重なり、遊びでは済まない事態となる――。

災いを招く危険な秘宝「魔剣目録」を携えて、流浪の旅を続ける剣士、殤不患。



生国、西幽を離れて東離の地に落ち延びたことで一時の安息を得た彼だったが、その消息が仇敵「禍世螟蝗」に知られたことで、再び身辺に危険が迫る。



遙かな西幽より続々と送り込まれる異能、異形の刺客たち。



そんな殤不患の窮地に、紅蓮の装束に身を包んだ謎の吟遊詩人が現れる――

サラリーマン三上悟は通り魔に刺され死亡し、気がつくと異世界に転生していた。



ただし、その姿はスライムだった!



リムルという新しいスライム人生を得て、さまざまな種族がうごめくこの世界に放り出され、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指すことになる――!

地球は青かった。みんなもアホだった。



人類が生活領域と欲望を宇宙まで拡大した時代、自由を求めた人々が宇宙へ流れ住むようになり、彼らの叡智は文明を育み、いつしか地球を脅かす存在へと変貌していった。



宇宙暦0157年、戦場で再会した生き別れの兄弟は、重力という名の運命に導かれ母なる大地・地球へと降り立った。



大気圏突入時の衝撃を受け、犠牲となったスバルの愛機・デュランダル。残骸と成り果てたその姿に宇宙戦艦【ティラミス】のエースパイロットであるスバルの悲しみの声が響き渡った。



――咽び泣くスバルだったが、突如彼の体に異変が…!!コックピットにひきこもってばかりいた彼にコックピット禁断症状が現れたのだった…。

ごくごく普通の男子高校生・日ノ輪 泊は、ある日担任の先生に呼び出され、不思議な生き物「カネノギさん」の結婚相手に決まったと告げられる。



戸惑いながらも婚姻届を出した二人だが、新婚生活は案外しあわせ一杯で…!?



ふわふわもふもふ人外さん×男子高校生のあま〜い新婚生活、スタート!

ある日、海から魚が消えた。



水産省はかねてより計画していた「宇宙イケス」の試験運用をスタート。



尾道には「尾道宇宙漁業団」が設立され、宇宙漁師が育成された。



そして近年、男女雇用機会均等法の強化によって、「漁師にも女性を」という声が高まり、6人の新米宇宙漁師候補生が選ばれた。



部隊は尾道、目指すは宇宙。



これは宇宙漁師を目指す6人の成長を描いた物語。

2050年。父の興したメーカー・リビルド社で、「自律機械DZ(ディジィ)」への開発貢献により、若くして名声を得た技術者デリダ・イヴェン(主人公)。



デリダは、あるとき同僚のネイサンと共に「DZ」の重大な欠陥に気付くが、忠告に耳を傾けない上司に腹を立て、危険と知りながら対策を先延ばしにし、ネイサンの愛娘・マージュの誕生日を祝うパーティへとむかう。



しかし、穏やかなひとときを過ごしたその翌日、デリダとネイサンは謎の部隊に襲われる。逃避行の末、冷凍睡眠装置に落ちたデリダが再び目を開けると、10年の時間が過ぎ、見渡す世界は荒廃し戦争状態になっていた!



制御を失った「DZ」の群れに襲われ、何もかもを諦めそうになったそのとき、デリダはネイサンの最期の言葉を思い出す。



「マージュを頼む」



己に降りかかった運命に戸惑いながらも、マージュを探すため、デリダは歩き出す。



再会は、“刻”を越えて――



これは、思いが旅する物語。

暴力事件を起こしたという噂のために高校で浮いた存在になっている梓川咲太は、図書館でバニーガール姿の先輩・桜島麻衣を見かける。元人気タレントの麻衣は、現在は芸能活動を中止しているが学校では孤立気味で、さらに、数日前から周囲の人間に見えない状態になる透明化現象に見舞われていた。

いつもの朝。いつもの音楽。いつもの自分。



7人の少女たちの安寧は、突如崩壊する。



死して蠢く、ゾンビによって……



否応なく踏み込んだ世界、そこは"最高×最悪のゾンビワールド"



少女達の願いは、たった一つ。



「私たち、生きたい。」



これは、少女達が起こす奇跡の物語。

奇想天外な事件に巻き込まれた依頼人達。



主人公の新人弁護士、成歩堂龍一が彼らの容疑を果たすために立ち上がる。



被告人は有罪なのか、無罪なのか…。



成歩堂は依頼人を信じ、ライバル検事らと法廷で熱いバトルを繰り広げる。絶体絶命のピンチに追い込まれ、万事休すかという瞬間、「意義あり!」の言葉と共にわずかな証拠からムジュンを突き、華麗なる逆転劇を巻き起こす!

少年サッカー日本代表『イナズマジャパン』がついに発表!その中には、稲森明日人、灰崎凌兵、野坂悠馬の名前もあった。各校から選び抜かれた精鋭選手が集結する。さらに、海外のクラブチームでプレイしていた新たな仲間「一星充」を加え、今まさに少年サッカー日本代表は、世界の荒波へと船出する。



しかし、その先は予想をはるかに超える試練が待っていた。



謎のプレイヤー“オリオンの使徒”



策略、裏切り、衝突―――



様々な思惑が渦巻く少年サッカー世界大会FFI(フットボールフロンティア・インターナショナル)が今、始まる。



日本よ!世界へ羽ばたけ!

人間の少女・天野灯はひょんなことからソフィー・トワイライトという吸血鬼の女の子に助けられ、一目でソフィーを気に入ってしまう。



灯は彼女の家に押し掛け、半ば強引に同居を始めることになる。



ソフィーは吸血鬼だが、人間を襲うようなことはなく、通販で血液や趣味のアニメグッズを購入している現代的で庶民的な生活をしていた。



イマドキ吸血鬼さんとの同居コメディ!

人に恋する気持ちがわからず悩みを抱える小糸侑は、中学卒業の時に仲の良い男子に告白された返事をできずにいた。



そんな折に出会った生徒会役員の七海燈子は、誰に告白されても相手のことを好きになれないという。



燈子に共感を覚えた侑は自分の悩みを打ち明けるが、逆に燈子から思わぬ言葉を告げられる─。



「私、君のこと好きになりそう」

学園都市に住む高校生・上条当麻は、右手に宿る『幻想殺し(イマジンブレイカー)』の力のため、六段階評価で最低の「無能力」評価を受け、不幸まっしぐらの人生を送っていた。夏休みのはじめ、「魔術」世界から逃げてきたという『禁書目録(インデックス)』が転がり込んできたことで、当麻は学園都市を統べる「科学」サイドと、インデックスに連なる「魔術」サイドの、双方の事件に巻き込まれ、いろいろな人々と関わっていく。



科学と魔術が三度交わるとき、物語は大きく動き出す。

発気揚々(はっきよい)!夢(よこづな)をかけた漢(おとこ)たちの激闘が始まる――



弱小の大太刀高校相撲部に現れた新入生、"小さき"少年・潮 火ノ丸!



「デカく」「重く」が絶対の競技に似合わぬ体格のこの新入部員、実はとんでもない過去が!?



火ノ丸と弱小相撲部が殴り込む頂への道―――ド白熱高校相撲、開幕!!





顔を隠してゴーストシンガーをするフーリ。顔は良いが歌はからっきしのアイドル、コンチュエ。2人はいがみ合いながらも、ライバルたちと競い合いながら芸能界の階段を上っていく。

イタリア、ネアポリスに住む青年ジョルノ・ジョバァーナは、ジョースター家の宿敵・DIOの血を継ぐ息子である。



幼少時代に迫害を受けて荒んでいた彼は、一人のギャングの男を救った事をきっかけに、「人を信じる」ことを学ぶ。奇妙なことに、恩義を忘れず、敬意を持って自分に接するギャングが、彼の心をまっすぐにしたのだ。



そうして、ジョルノは「ギャング・スター」にあこがれるようになった。



15歳になったジョルノは、イタリアの裏社会を牛耳るギャング組織「パッショーネ」とトラブルを起こし、狙われることとなり…

この恋は、秘密―。



寄宿学校、ダリア学園。孤島に佇むこの名門校には、敵対する2つの国の生徒が通い、日々、争いを繰り返していた……。



そんな状況の中、東和国寮の1年生リーダー、犬塚露壬雄と、ウェスト公国寮の1年生リーダー、ジュリエット・ペルシアは、実は秘密の恋人同士!



犬塚の告白ではじまったこの恋は、学園中の誰にも!絶対!!何があっても!!!バレちゃダメ!

カッコいい大魔法使いになることを目指す少年・セト。



空からやってくる怪物・ネメシスを倒すため、毎日魔法の特訓に励むが、うまくいかずトラブル続き。



村人たちに迷惑をかけ、育ての親・アルマからも叱られてしまう。



そんなとき、超巨大ネメシスが村を襲う! 世界を救うためネメシスの根絶を決意したセトは、ネメシスの巣があるという伝説の地“ラディアン”を探す旅に出る。



新たな仲間との出会いや、強敵との戦い、待ち受ける困難に立ち向かうセトの冒険が今、始まる!

3カ月に1度のテレビ番組改編期がまもなくやってきます。ここ数年、3カ月ごとに新たに始まる作品の数は50本を切らないことが多く、2018年秋もその例に漏れず、50本以上の新作が始まることになります。ぜひ、レコーダーの空き容量は今のうちにたっぷりと空けておき、見たかった作品を見逃すことのないようにしてください。今期のオリジナルアニメは「DOUBLE DECKER! ダグ&キリル」「あかねさす少女」「RErideD−刻越えのデリダ−」「ゾンビランドサガ」「色づく世界の明日から」「RELEASE THE SPYCE」「ひもてはうす」です。以下、放送時期が早いものから順に並べています。なお、配信情報は膨大な量になるため、独占配信や特記すべき最速配信等以外は省略しています。仮面ライダージオウ・放送情報ABC・テレビ朝日系列:9/2(日) 9:00〜・作品情報2068年、世界には魔王「オーマジオウ」が君臨し、人々を苦しめていた。オーマジオウの支配から逃れるべく、レジスタンスの1人・ツクヨミは「オーマジオウ」常磐ソウゴが力を手に入れるのを阻止するため、2018年に移動し、高校3年生の常磐ソウゴに接触する。しかし、同じくレジスタンスのゲイツは、ソウゴを亡き者にして歴史を変えようとしていた。他方、「アナザーライダー」を生み出して「オーマジオウ」に代わる存在を擁立しようとする「タイムジャッカー」も暗躍していた。2000年に放送が始まった「仮面ライダークウガ」から続く「平成仮面ライダー」シリーズの20作目。平成は最長でも2019年(平成31年)4月30日で終わる見込みなので、本作が「平成」最終作でもある。監督は前作「仮面ライダービルド」など平成仮面ライダーシリーズを複数担当したほか、「仮面ライダーアマゾンズ」「非公認戦隊アキバレンジャー」「科捜研の女」などで活躍する田竜太ら。脚本は「手裏剣戦隊ニンニンジャー」などスーパー戦隊シリーズの脚本を多数手がけて、アニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン THE ANIMATION」「つくもがみ貸します」「サーバント×サービス」などではシリーズ構成も担当している下山健人ら。・スタッフ原作:石ノ森章太郎監督:田竜太、ほか脚本:下山健人、ほか音楽:佐橋俊彦クリーチャーデザイン:出渕裕、ほかチーフプロデューサー:佐々木基(テレビ朝日)プロデューサー:井上千尋(テレビ朝日)、白倉伸一郎(東映)、武部直美(東映)、菅野あゆみアクション監督:宮崎剛(ジャパンアクションエンタープライズ)特撮監督:佛田洋(特撮研究所)制作:テレビ朝日、東映、ADKコピーライト表記:© 2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映・キャスト常磐ソウゴ/仮面ライダージオウ:奥野壮明光院ゲイツ/仮面ライダーゲイツ:押田岳ツクヨミ:大幡しえりウォズ:渡邊圭祐ウール:板垣李光人オーラ:紺野彩夏スウォルツ:兼崎健太郎常磐順一郎:生瀬勝久オーマジオウ:小山力也Twitter:@toei_rider_ZIOハッシュタグ:#仮面ライダージオウOP:Shuta Sueyoshi feat. ISSA「Over “Quartzer”」【新番組 PR】仮面ライダージオウ 2018年9月2日(日)放送スタート! - YouTubeDOUBLE DECKER! ダグ&キリル・放送情報バンダイチャンネル:9/2(日)〜(第2話以降は9月30日(日) 22:30以降順次配信)TOKYO MX:9/30(日) 22:30〜&CAST!!!:9/30(日) 22:30〜BS11:10/2(火) 24:00〜MBS:10/2(火) 26:30〜・作品情報バディものでメインキャラクターデザインを桂正和が担当しているため、同じサンライズ制作の「TIGER&BUNNY」を彷彿とさせるが、スタッフやキャストなどは特に重なっていない。監督は「七つの大罪 戒めの復活」「エルドライブ」「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」の古田丈司。シリーズ演出は「亜人ちゃんは語りたい」監督の安藤良。シリーズ構成・脚本は「ACCA13区監察課」「ワンパンマン」の鈴木智尋。なお、鈴木は「TIGER&BUNNY」に脚本で参加している。・スタッフ監督:古田丈司シリーズ演出:安藤良シリーズ構成・脚本:鈴木智尋脚本:吉田恵里香メインキャラクターデザイン:桂正和アニメーションキャラクターデザイン:板垣徳宏音楽:林ゆうき企画・制作:サンライズコピーライト表記:©SUNRISE/DD PARTNERS・キャストダグ・ビリンガム:三上哲キリル・ヴルーベリ:天崎滉平ディーナ・デル・リオ:早見沙織キャサリン・ロシュフォール:安済知佳マキシーン・シルヴァーストーン:大地葉ユリ・フジシロ:種崎敦美Twitter:@dabudekaハッシュタグ:#dabudeka #ダブデカOP:霧雨アンダーテイカー「ステレオとモノローグ」ED:ビッケブランカ「Buntline Special」「DOUBLE DECKER! ダグ&キリル」PV(60秒) - YouTubeキラキラハッピー★ ひらけ!ここたま・放送情報テレビ東京系:9/6(木) 17:55〜BSジャパン:9/10(月) 17:29〜・作品情報バンダイが展開している女児向け玩具「ここたま」シリーズをモチーフにしたアニメで、2015年秋から2018年夏に放送された「かみさまみならい ヒミツのここたま」に続くシリーズ第2作。基本設定は引き継いでおり、メインスタッフも同じだが、キャラクターは一新されている。監督の新田典生はシリーズ前作「かみさまみならい ヒミツのここたま」が監督デビュー作。「メジャー」「わがまま☆フェアリー ミルモでポン!」「アイドルタイムプリパラ!」などのシリーズ構成を手がけた土屋理敬と、前作に引き続きタッグを組む。・スタッフ原案:BANDAI監督:新田典生シリーズ構成:土屋理敬キャラクターデザイン原案:藤原ゆかキャラクターデザイン:大河しのぶ、東海林康和音響監督:飯塚康一音楽:伊藤賢、黒田賢一音楽制作:ランティスアニメーション制作:オー・エル・エム製作:テレビ東京、ここたま製作委員会コピーライト表記:©BANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会・キャスト星ノ川はるか:高橋未奈美リボンのかみさまリボン:水瀬いのりまくらのかみさまピロー:伊瀬茉莉也コップのかみさまちゃこ:岩井映美里ゆびわのかみさまルビー:嶋村侑めがねのかみさまマルメ:豊崎愛生フライパンのかみさまパントニオ:金光宣明Twitter:@anime_cocotamaハッシュタグ:#cocotama #ここたまOP:星ノ川はるか(高橋未奈美)、リボン(水瀬いのり)、ピロー(伊瀬茉莉也)、ちゃこ(岩井映美里)「ヒミツのカギ、ここたま!」ED:正木郁「ここたまさがそっ!み〜つっけた♪」キラキラハッピー★ ひらけ!ここたま新番組映像 - YouTubeあかねさす少女・放送情報アニマックス:10/1(月) 19:30〜ANIMAX on PlayStation(配信):10/1(月) 19:30〜ニコニコチャンネル:10/1(月) 19:30〜TOKYO MX:10/1(月) 22:30〜ANIMAX on PlayStation(放送):10/1(月 )24:27〜読売テレビ:10/1(月) 26:29〜・作品情報オリジナルアニメで、シナリオ原案は「Memories Off」「Ever17 -the out of infinity-」「Remember11 -the age of infinity-」「極限脱出シリーズ」などを手がけた打越鋼太郎、キャラクター原案は「TIGER&BUNNY」や「ZETMAN」「I''s」の桂正和と「テガミバチ」「I'll」の浅田弘幸、メインテーマ作曲は「サガ」シリーズや「聖剣伝説」シリーズなどの音楽を手がけた伊藤賢治、音楽プロデューサーはBEMANIシリーズなどで知られるRyu☆(中原龍太郎)。パラレル世界を舞台に様々な「可能性を探す」シミュレーションRPGをコンセプトとしたゲーム「あかねさす少女」の展開が決まっている。監督は「鋼鉄のヴァンデッタ」監督で「妹さえいればいい。」「落第騎士の英雄譚」「六畳間の侵略者!?」シリーズディレクターの玉村仁。シリーズディレクターは「SDガンダムフォース」「ウルトラマンメビウス」「脳漿炸裂ガール」など多方面で活躍するアベユーイチ。シリーズ構成・脚本は「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」「アンゴルモア 元寇合戦記」「三ツ星カラーズ」のヤスカワショウゴ。・スタッフシナリオ原案:打越鋼太郎キャラクターデザイン原案:桂正和コンセプトアーティスト・キャラクター原案:浅田弘幸メインテーマ作曲:伊藤賢治音楽プロデューサー:Ryu☆監督:玉村仁シリーズディレクター:アベユーイチシリーズ構成・脚本:ヤスカワショウゴSF設定:山本弘キャラクターデザイン:原田大基サブキャラクターデザイン:山本亮友、渡辺浩二、河島裕樹総作画監督:山本亮友イコライザーデザイン:ヒラタリョウクラッターデザイン:森木靖泰プロップデザイン:今石進、渡辺浩二、高瀬さやか色彩設計:のぼりはるこイメージボード:ブリュネ・スタニスラス美術監督:伊藤友沙美術設定:平澤晃弘美術:草薙撮影監督:佐藤敦撮影:スタジオシャムロック編集:長谷川舞3DCGディレクター:武田秀明音響監督:森下広人劇伴制作:KOHTA YAMAMOTO、成田旬音楽制作:エグジットチューンズ制作協力:スプリング制作:ダンデライオンアニメーションスタジオ、十文字コピーライト表記:©Akanesasu Anime Project・キャスト土宮明日架:黒沢ともよ灯中優:Lynnみあ・シルバーストーン:東山奈央七瀬奈々:小清水亜美森須クロエ:井上麻里奈Twitter:@akanesasu_shojoハッシュタグ:#あかねさす少女OP:MICHI「ソラネタリウム」ED:和島あみ「壊れかけのRadio」TVアニメ&スマートフォンゲーム『あかねさす少女』PV(10月スタート) - YouTubeThunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2・放送情報TOKYO MX:10/1(月) 22:00〜BS11:10/1(月) 24:30〜サンテレビ:10/1(月) 25:30〜・作品情報日本・台湾共同制作による、「台湾では知らない者はいないとされる」ほど国民的知名度を誇る「布袋劇」と、日本のコンテンツメーカーであるニトロプラス、グッドスマイルカンパニーがタッグを組んで製作するTV人形劇の第2期。第1期は2016年夏〜秋に放送された。第1期の前日譚が小説化されているほか、第1期と第2期を繋ぐエピソードが劇場版「ThunderboltFantasy 生死一劍」で描かれている。また、第1期の内容が「異次元武侠ミュージカル」として宝塚歌劇団・星組の手により舞台化されている。スタッフは第1期、劇場版に続いて原案・脚本・総監修を「魔法少女まどか☆マギカ」「仮面ライダー鎧武」「PSYCHO-PASS サイコパス」の虚淵玄が担当。人形制作・操演・撮影は台湾で布袋劇作品を制作する霹靂國際多媒體股份有限公司。人形の造形アドバイザーとして数々のフィギュア製作を手がけるグッドスマイルカンパニーが参加している。キービジュアル右端の赤い人形は第1期で主題歌を担当した西川貴教をイメージモデルとして制作されたもので、劇場版「Thunderbolt Fantasy 生死一剣」から「浪巫謠」の名を与えられ劇中に登場している。担当声優はもちろん西川貴教。・スタッフ原作:Thunderbolt Fantasy Project原案・脚本・総監修:虚淵玄(ニトロプラス)操演・撮影:霹靂國際多媒體股份有限公司キャラクターデザイン:ニトロプラス(三杜シノヴ、源覚、なまにくATK)武器デザイン:霹靂國際多媒體股份有限公司造形アドバイザー:グッドスマイルカンパニー音楽:澤野弘之音響監督:岩浪美和制作:Thunderbolt Fantasy Projectコピーライト表記:© Thunderbolt Fantasy Project.・キャスト凜雪鴉:鳥海浩輔殤不患:諏訪部順一浪巫謠:西川貴教聆牙:小西克幸蠍瓔珞:高垣彩陽嘯狂狷:新垣樽助謎の姫:悠木碧諦空:石田彰禍世螟蝗:速水奨Twitter:@TBF_PRハッシュタグ:#サンファンOP:西川貴教「His/Story」ED:西川貴教「Roll The Dice」Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2 PV第2弾 - YouTube転生したらスライムだった件・放送情報TOKYO MX:10/1(月) 24:00〜BS11:10/1(月) 24:00〜tvk:10/1(月) 25:00〜MBS:10/2(火) 27:30〜・作品情報もとになったのは小説投稿サイト「小説になろう」で2013年2月から連載された作品。2014年にマイクロマガジン社のGCノベルズから、みっつばーがイラストを担当した書籍版が刊行されていて、既刊12巻。2015年から月刊少年シリウスで連載されている川上泰樹による漫画版は既刊8巻。監督は「コメット・ルシファー」「IS<インフィニット・ストラトス>」「武装神姫」の菊地康仁。副監督に「アブソリュート・デュオ」監督で「コメット・ルシファー」シリーズディレクター・演出の中山敦史。シリーズ構成は「邪神ちゃんドロップキック」「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術」「ご注文はうさぎですか?」の筆安一幸。・スタッフ原作:川上泰樹、伏瀬、みっつばー監督:菊地康仁副監督:中山敦史シリーズ構成:筆安一幸キャラクターデザイン:江畑諒真モンスターデザイン:岸田隆宏美術監督:佐藤歩美術設定:藤瀬智康、佐藤正浩色彩設計:斉藤麻記撮影監督:佐藤洋グラフィックデザイナー:生原雄次編集:神宮司由美音響監督:明田川仁音楽:Elements Gardenアニメーション制作:エイトビットコピーライト表記:©川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会・キャストリムル:岡咲美保大賢者:豊口めぐみヴェルドラ:前野智昭シズ:花守ゆみりベニマル:古川慎シュナ:千本木彩花シオン:M・A・Oソウエイ:江口拓也ハクロウ:大塚芳忠リグルド:山本兼平ゴブタ:泊明日菜ランガ:小林親弘トレイニー:田中理恵ミリム:日高里菜Twitter:@ten_sura_animeハッシュタグ:#転スラOP:寺島拓篤「Nameless story」ED:TRUE「Another colony」TVアニメ『転生したらスライムだった件』PV第1弾 - YouTube蒼天の拳 REGENESIS(第2期)・放送情報Amazonプライム・ビデオ:10/1(月) 25:00〜【先行配信】TOKYO MX:10/8(月) 24:30〜サンテレビ:10/8(月) 24:30〜KBS京都:10/8(月) 24:30〜BSフジ:10/8(月) 24:30〜・作品情報193X年、巨大黒社会の支配する魔都・上海で、北斗の宿命のままに、愛する女性を守るため強敵との戦いに身を投じた「閻王」霞拳志郎。戦いの末、上海には平安が訪れたが、穏やかな日々を過ごす拳志郎と玉玲の前に、新たな敵が現れる。その背後には、謎の拳法を使う組織があった。霞拳志郎はいかに生き、いかに逝ったのか―。北斗七星が輝く時、霞拳志郎の命を賭した最期の闘いが、今、幕を開ける!原作は「週刊コミックバンチ」で10年にわたり連載された「蒼天の拳」。全22巻。2018年春にアニメ第1期が放送された。作品そのものが「北斗の拳」の前日譚にあたり、「北斗の拳」を執筆した原哲夫が執筆した。なお、2017年から月刊コミックゼノンで脚本・八津弘幸、作画・辻秀輝による第2部「蒼天の拳 リジェネシス」が連載されているが、アニメは第1部の途中から分岐してオリジナルストーリーに入っている。監督・シリーズ構成は第1期に引き続いて鹿住朗生と尾崎悟史のコンビが担当する。・スタッフ原作:原哲夫監督:鹿住朗生シリーズ構成・脚本:尾崎悟史CGキャラクターデザイン:勅使河原一馬、佐藤宏美美術監督:吉岡誠子色彩設計:梅崎ひろこ撮影監督:中村圭介編集:星野和成、鹿島英明音響監督:高寺たけし音楽:西村麻聡(FENCE OF DEFENSE)アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ製作:株式会社蒼天の拳コピーライト表記:©蒼天の拳 2018・キャスト霞拳志郎:山寺宏一エリカ・アレント:上坂すみれ流飛燕:子安武人ヤサカ:佐藤せつじシメオン・ナギット:杉田智和ヒムカ:小山力也潘玉玲:冬馬由美葉:檜山修之葉子英:渡辺明乃霞羅門:榎木淳弥シャルル・ド・ギース:置鮎龍太郎潘光琳:谷昌樹流緋鶴:小林ゆう田楽伝:島田敏河馬超:堂坂晃三Twitter:@soutenregenesisハッシュタグ:#蒼天の拳OP:AK-69「蒼天の果てに」ED:上坂すみれ「祈りの星空」ザコでもわかる!「蒼天の拳 REGENESIS」第1期振り返り&第2期特報PV - YouTubeアニメ「蒼天の拳 REGENESIS」第2期 PV - YouTube宇宙戦艦ティラミス・放送情報TOKYO MX:10/1(月) 25:00〜サンテレビ:10/1(月) 26:00〜BS11:10/1(月) 26:30〜・作品情報原作は漫画配信サイト「くらげバンチ」連載作品で、既刊6巻。アニメは2018年春に第1期が放送されていて、スタッフ・キャストに変更はない。・スタッフ原作:宮川サトシ、伊藤亰監督:博史池畠シリーズ構成:佐藤裕キャラクターデザイン:横山愛メカデザイン:杉村友和美術監督:畠山佑貴、若松栄司色彩設計:歌川律子モニターグラフィックス:南條楊輔3DCGディレクター:吉良柾成撮影監督:林コージロー編集:廣瀬清志音楽:石毛駿平音楽制作:日本コロムビア音響監督:郷文裕貴音響制作:スタジオマウスアニメーション制作:GONZOコピーライト表記:©宮川サトシ 伊藤亰・新潮社/「宇宙戦艦ティラミス」製作委員会・キャストスバル・イチノセ:石川界人イスズ・イチノセ:櫻井孝宏ヴォルガー・ハマー:諏訪部順一スバル・ビヨンド:江口拓也エスカレド・キャデラック:???ソウイチロウ・イチノセ:小山力也ヴェンチュリー・ルロワ:土師孝也リージュ・ルロワ:遠藤綾シゲルコ・ホンダ:新井里美パッカー:桃井はるこマイバッハ・ヴィルヘルム:杉田智和ナレーション:大塚明夫Twitter:@tiramisu_animeハッシュタグ:#宇宙戦艦ティラミス #tiramisuTVアニメ『宇宙戦艦ティラミス供2018年10月放送決定 - YouTube人外さんの嫁・放送情報TOKYO MX:10/2(火) 25:00〜AT-X:10/3(水) 23:40〜ほかBS フジ:10/9(火) 23:55〜・作品情報原作はゼロサムオンライン連載作品で、既刊5巻。本編6巻が9月25日発売予定、「もし人外さんがいなかったら」を描く完全パラレルストーリーの「人外さんの嫁はいない」が10月25日発売予定、本編より未来のストーリーを原作者自ら描く「人外さんの嫁 宵町の巫女」が11月24日発売予定、本編7巻が12月25日発売予定。総監督・ひらさわひさよし×シリーズ構成・WORDS in STEREOは「立花館To Lieあんぐる」「お酒は夫婦になってから」などのショートアニメを送り出している組み合わせ。アニメーション制作はサエッタが担当。・スタッフ原作:八坂アキヲ、相川有総監督:ひらさわひさよしチーフ演出:柴田匠キャラクターデザイン:伊集院いづろ美術監督:青山央和色彩設計:入江千尋撮影監督:林幸司編集:櫻井崇音響監督:ひらさわひさよし劇伴:宮原康平(ハイキックエンタテインメント)シリーズ構成・脚本:WORDS in STEREOアニメーション制作:サエッタコピーライト表記:© 八坂アキヲ・相川有・一迅社/人外さんの嫁製作委員会・キャスト日ノ輪泊:山下大輝火鞍川曽良:河西健吾木齋橋壱屋:八代拓土清世徹司:白井悠介六・七:新井里美Twitter:@jingaisan_yomeハッシュタグ:#人外さんの嫁OP:Hi!Superb「Happy Life Spectacle」【2018年10月放送開始】TVアニメ『人外さんの嫁』PV公開! - YouTubeほら、耳がみえてるよ!・放送情報AT-X:10/3(水) 23:45〜ほか・作品情報養護施設で育った売れない漫画家・ダイスウは、孤独な日々の中で、謎めいた“猫耳を生やした少年”ミョウと出会い、孤独な生活では感じられなかった「暖かさ」を感じるようになる。原作は中国の漫画配信サイト「漫漫漫画」で累計3億8000万回、SNSのWeiboで累計2億3000万回閲覧された人気作品「喂、看见耳朵啦」。中国ではbillibilliで2018年8月から先行配信されている。監督・演出は「ブブキ・ブランキ 星の巨人」や「ID-0」作画監督でオリジナルアニメ「メカウデ」にアニメーターとして参加している菅野千愛。・スタッフ原作:特雷西胡監督・演出:菅野千愛脚本:monofilmo音響監督:近貞博音響制作:アルケミーブラザースアニメーション制作:monofilmoコピーライト表記:©特雷西胡/「ほら耳」製作委員会・キャストミョウ:村瀬歩ダイスウ:内田雄馬ドンドン:勝間田啓吾キンシュウ:章翔サリナTwitter:@horamimi_animeOP:天里月乃「みみみみ☆ぷわっぷ」10月新アニメ「ほら、耳がみえてるよ!」PV - YouTube村瀬歩さん、内田雄馬さん対談 / 「ほら、耳が見えてるよ!」 - YouTube村瀬歩さん、内田雄馬さんコメント 動画 / 「ほら、耳が見えてるよ!」 - YouTubeソラとウミのアイダ・放送情報TOKYO MX:10/3(水) 24:00〜サンテレビ:10/3(水) 24:00〜AT-X:10/4(木) 21:30〜ほかBSフジ:10/4(木) 24:00〜RCC中国放送:10/7(日) 25:20〜・作品情報原作はスマートフォン向けの宇宙魚捕獲アクションゲームで、「サクラ大戦」シリーズや「天外魔境」「魔神英雄伝ワタル」を手がけた広井王子の作品。監督は「恋愛暴君」や「あにトレ!EX」シリーズの濁川敦。シリーズ構成は「ハートキャッチプリキュア!」「おねがいマイメロディ」シリーズの山田隆司。・スタッフ原作:広井王子、フォワードワークス監督:濁川敦シリーズ構成:山田隆司原作キャラクターデザイン:植田和幸アニメーションキャラクターデザイン:山本周平メカニックデザイン:いしはらいくろうアニメーション制作:トムス・エンタテインメントコピーライト表記:©ForwardWorks Corporation/ソラウミ製作委員会・キャスト空町春:高橋花林村上波乃:立花理香ルビー・安曇:井上ほの花櫻舞湖:すずきももこ薪真紀子:米野真織美剣真:神坂みお鳴海高子:浅川悠万年玲二:高木渉狸穴浩二郎:堀内賢雄風祭譲次:櫻井孝宏鍵谷厚志:泰勇気Twitter:@soraumi_appハッシュタグ:#ソラウミアニメOP:空町春(CV:高橋花林)、ルビー・安曇(CV:井上ほの花)、櫻舞湖(CV:すずきももこ)「ソラとウミのアイダ」ED:鈴木このみ「蒼の彼方」TVアニメ『ソラとウミのアイダ』PV第二弾 - YouTubeRErideD−刻越えのデリダ−・放送情報TOKYO MX:10/3(水) 25:05〜KBS京都:10/3(水) 25:05〜サンテレビ:10/3(水) 25:30〜テレビ愛知:10/3(水) 26:35〜TVQ:10/3(水) 26:35〜AT-X:10/4(木) 21:00〜ほかBS11:10/5(金) 23:00〜・作品情報「WIXOSS」シリーズや「STEINS;GATE」「少女たちは荒野を目指す」などの作品を手がけた佐藤卓哉監督がオリジナル企画を持ちかけられ、「時間もの」「『ねらわれた学園』のような、昔のジュブナイル風の連続ドラマ的なものをやってみたい」ということで制作された。「serial experiments lain」「灰羽連盟」「NHKにようこそ!」で知られる安倍𠮷俊がキャラクター原案だけではなく、各話のプロットや脚本も担当する。・スタッフ監督:佐藤卓哉キャラクター原案:安倍𠮷俊シリーズ構成:古怒田健志アニメキャラクターデザイン:渡辺浩二副監督:祝浩司デザインワークス・世界観設定:コレサワシゲユキ(デジタルノイズ)美術監督:春日美波(草薙)色彩設計:佐藤直子撮影監督:松井伸哉(チップチューン)3Dディレクター:濱村敏郎(ワイヤード)編集:後藤正浩(REAL-T)音楽:井内舞子音楽制作:KADOKAWA音響監督:長崎行男音響効果:小山恭正音響制作:HALF H・P STUDIOアニメーション制作:GEEKTOYS製作:RErideD partnersコピーライト表記:©RErideD partners・キャストデリダ・イヴェン:小野賢章マージュ・ビルシュタイン:M・A・Oユーリィ・ディートリヒ:茜屋日海夏ヴィドー・フェルカー:佐々木啓夫マユカ:本渡楓グラハム:山本和臣ドナ:小林ゆうネイサン・ビルシュタイン:櫻井孝宏ハンス・アンドレイ:稲葉実ジャキス・イヴェン:松田健一郎Twitter:@Derrida_2060ハッシュタグ:#リライデッド #reridedOP:QUADRANGLEED:マージュ(M・A・O)、ユーリィ(茜屋日海夏)「RErideD-刻越えのデリダ-」PV第2弾 - YouTube青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない・放送情報ABCテレビ:10/3(水) 26:20〜TOKYO MX:10/6(土) 23:30〜群馬テレビ:10/6(土) 23:30〜とちぎテレビ:10/6(土) 23:30〜BS11:10/6(土) 23:30〜メ〜テレ:10/6(土) 26:44〜・作品情報原作は電撃文庫から刊行中のライトノベル「青春ブタ野郎」シリーズ。公式略称は「青ブタ」で、既刊8巻。著者・鴨志田一とイラスト・溝口ケージは、2012年秋にアニメ化された「さくら荘のペットな彼女」のタッグ。第1巻「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」の漫画版は七宮つぐ実作画、第2巻「青春ブタ野郎はプチデビル後輩の夢を見ない」の漫画版は浅草九十九作画で、いずれも電撃G'sコミックで連載中。なお、原作小説6巻・7巻をアニメ化した「青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない」が2019年に劇場上映されることが決まっている。監督は「サクラクエスト」「棺姫のチャイカ」の増井壮一、シリーズ構成は「サクラクエスト」「Re:ゼロから始める異世界生活」「Free!」シリーズの横谷昌宏。・スタッフ原作:鴨志田一原作イラスト:溝口ケージ監督:増井壮一シリーズ構成・脚本:横谷昌宏キャラクターデザイン:田村里美総作画監督:田村里美、眦長助監督:いわたかずやプロップデザイン:眦長美術設定:藤井一志美術監督:渋谷幸弘色彩設計:横田明日香3D監督:野間裕介、唐澤祐人撮影監督:関谷能弘2Dワークス・特殊効果:内海紗耶編集:三嶋章紀音響監督:岩浪美和音楽:fox capture plan制作:CloverWorks製作:青ブタ Projectコピーライト表記:©2018 鴨志田 一/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/青ブタ Project・キャスト梓川咲太:石川界人桜島麻衣:瀬戸麻沙美古賀朋絵:東山奈央双葉理央:種敦美豊浜のどか:内田真礼梓川かえで:久保ユリカ牧之原翔子:水瀬いのりTwitter:@aobuta_animeハッシュタグ:#青ブタOP:the peggies「君のせい」ED:桜島麻衣(瀬戸麻沙美)、古賀朋絵(東山奈央)、 双葉理央(種敦美)、豊浜のどか(内田真礼)、 梓川かえで(久保ユリカ)、牧之原翔子(水瀬いのり)「不可思議のカルテ」TVアニメ「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」第2弾PV - YouTubeゾンビランドサガ・放送情報AT-X:10/4(木) 23:30〜ほかAbemaTV:10/4(木)23:30〜ほかTOKYO MX:10/4(木) 24:00〜サンテレビ:10/4(木) 24:00〜BS11:10/4(木) 24:30〜サガテレビ:10/5(金) 25:25〜TVQ:10/5(金) 26:58〜・作品情報MAPPA&エイベックス・ピクチャーズ&Cygamesによるオリジナルアニメで「新感覚ゾンビ系アニメ」を標榜している。誰も先の展開を知らないオリジナル作品であるということで、第1話・第2話の先行上映会では入場時に「ネタバレしません誓約書」記入が必須となっている。監督は「ONE PIECE FILM STRONG WORLD」の境宗久。シリーズ構成は境監督が副監督を務めた「DAYS」で脚本を手がけた村越繁。・スタッフ原作:広報広聴課ゾンビ係監督:境宗久シリーズ構成:村越繁キャラクターデザイン:深川可純美術監督:小倉一男撮影監督:柳田貴志色彩設計:佐々木梓編集:後藤正浩音楽:高梨康治音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ音響監督:境宗久音響制作:dugoutアニメーション制作:MAPPAコピーライト表記:©ゾンビランドサガ製作委員会・キャスト巽幸太郎:宮野真守源さくら:本渡楓二階堂サキ:田野アサミ水野愛:種田梨沙紺野純子:河瀬茉希ゆうぎり:衣川里佳星川リリィ:田中美海山田たえ:?警察官A:吉野裕行ロメロ:高戸靖広Twitter:@zombielandsagaハッシュタグ:#ゾンビランドサガオリジナルTVアニメ「ゾンビランドサガ」キックオフムービー - YouTubeBAKUMATSU 〜恋愛幕末カレシ外伝〜・放送情報TBS:10/4(木) 25:58〜BS-TBS:10/6(土) 26:30〜・作品情報「刻を操る力」があるという伝説の秘宝「時辰儀」の力を幕府が手に入れようとしていると聞いた高杉晋作は、相棒・桂小五郎とともに時辰儀破壊を企て、幕府の船に潜り込む。しかし、何者かに時辰儀を奪われ、高杉は京へ向かう。そこで目にしたのは異様な姿の「巨城スサノオ」と、仮面の将軍・無限斎に支配された、「もう一つ幕末」だった。原案はフリューの乙女ゲームアプリ「恋愛幕末カレシ〜時の彼方で花咲く恋〜」。ゲームでは主人公女性が現代から幕末へとタイムスリップするが、アニメでは切り口が変更されている。監督は「正解するカド」シリーズディレクターや「バトルスピリッツ ソードアイズ」「最強銀河 究極ゼロ バトルスピリッツ」監督の渡辺正樹。シリーズ構成は「Free!」シリーズや「サクラクエスト」「Re:ゼロから始める異世界生活」の横谷昌宏。・スタッフ原案:フリュー監督:渡辺正樹助監督:齋藤昭裕シリーズ構成:横谷昌宏アニメキャラクター原案:夏生アニメキャラクターデザイン:島村秀一色彩設計:桂木今里美術監督:佐藤豪志撮影監督:下崎昭編集:渡辺直樹音響監督:藤野貞義音楽:川龍アニメーション制作:スタジオディーンコピーライト表記:© FURYU/BAKUMATSU製作委員会・キャスト高杉晋作:中村悠一桂小五郎:江口拓也坂本龍馬:三木眞一郎岡田以蔵:松岡禎丞土方歳三:染谷俊之近藤勇:佐藤拓也沖田総司:代永翼斎藤一:多田啓太徳川慶喜:鈴木達央山崎烝:八代拓帝:武内駿輔晴明:中島ヨシキTwitter:@BAKUMATSU_infoハッシュタグ:#BAKUMATSUOP:MIKOTO「Spiral Maze」ED:佐々木恵梨「遥かなる旅」TVアニメ「BAKUMATSU」PV第二弾 10月放送開始!! - YouTube逆転裁判〜その「真実」、異議あり!〜Season2・放送情報読売テレビ・日本テレビ系:10/5(金) 17:30〜・作品情報原作はCAPCOMの法廷バトルゲーム「逆転裁判」シリーズ。2016年春・夏にアニメ第1期が放送された。監督の渡辺歩やシリーズ構成の冨岡淳広は第1期から続投しており、助監督の今井友紀子は第1期で各話の絵コンテ・演出を担当していた。アニメーション制作会社のCloverWorksは、A-1 Pictures高円寺スタジオが2018年に改称したもの。・スタッフ原作:CAPCOM原作監修:江城元秀(CAPCOM)、巧舟(CAPCOM)監督:渡辺歩助監督:今井友紀子シリーズ構成:冨岡淳広キャラクターデザイン・総作画監督:太田恵子プロップデザイン:田中誠輝色彩設計:中尾聡子美術監督:薄井久代美術設定:藤瀬智康撮影監督:清水彩香3D監督:那須信司編集:後藤正浩音響監督:小泉紀介音楽:和田薫チーフプロデューサー:永井幸治アニメーション制作:CloverWorks制作:読売テレビ、A-1 Picturesコピーライト表記:© CAPCOM/読売テレビ・A-1 Pictures・キャスト成歩堂龍一:梶裕貴綾里真宵:悠木碧綾里千尋:中村千絵御剣怜侍:玉木雅士糸鋸圭介:岩崎征実矢張政志:奈良徹ゴドー:平田広明Twitter:@anime_gyakutenハッシュタグ:#逆転裁判ED:halca「スターティングブルー」イナズマイレブン オリオンの刻印・放送情報テレビ東京:10/5(金) 17:55〜テレビ大阪:10/5(金) 17:55〜テレビ愛知:10/5(金) 17:55〜テレビ北海道:10/5(金) 17:55〜テレビせとうち:10/5(金) 17:55〜TVQ:10/5(金) 17:55〜BSジャパン:10/11(木) 17:00〜・作品情報ゲーム「イナズマイレブン」シリーズのアニメ化作品第6作目で、2018年春から放送されている「イナズマイレブン アレスの天秤」の続編。原作は2018年秋発売・配信予定のゲーム「イナズマイレブン アレスの天秤」で、これはゲーム本編第7作目。「アレスの天秤」の世界は、ゲーム「イナズマイレブン」後、「イナズマイレブン2」に進まなかった世界で、アニメでいうと1作目第26話のあと、第27話から「脅威の侵略者編」に入らなかったパラレルワールドにあたる。スタッフ・キャストは前作と変更なしで、チーフディレクターは「WORKING!!!」「WWW.WORKING!!」のかまくらゆみ。・スタッフ総監督・原案・シリーズ構成:日野晃博原作:レベルファイブチーフディレクター:かまくらゆみキャラクターデザイン原案:長野拓造アートコンセプト:荒川政子キャラクターデザイン:池田裕治、中野繭子、井ノ上ユウ子音響監督:三好慶一郎、原口昇音楽:光田康典アニメーション制作:オー・エル・エムコピーライト表記:©LEVEL-5/FCイナズマイレブン・テレビ東京・キャスト稲森明日人:村瀬歩灰崎凌兵:神谷浩史野坂悠馬:福山潤円堂守:竹内順子豪炎寺修也:野島裕史鬼道有人:吉野裕行一星充:大町知広吉良ヒロト:増田俊樹剛陣鉄之助:武内駿輔氷浦貴利名:斉藤壮馬基山タツヤ:水島大宙不動明王:梶裕貴風丸一郎太:西墻由香万作雄一郎:櫻井孝宏吹雪士郎:宮野真守坂野上昇:高橋李依岩戸高志:三宅健太西蔭政也:鈴村健一砂木沼治:疋田高志趙金雲:中村悠一Twitter:@inazuma_projectハッシュタグ:#イナズマイレブンOP:pugcat's「舞台はデッカイほうがいい!」ED:alom「彗星ガールズ」となりの吸血鬼さん・放送情報AT-X:10/5(金) 21:00〜ほかTOKYO MX:10/6(土) 22:00〜サンテレビ:10/6(土) 22:00〜BS11:10/7(日) 23:30〜テレビ愛知:10/8(月) 27:05〜・作品情報原作はKADOKAWA「月刊コミックキューン」連載作品で既刊4巻、最新第5巻は9月27日発売。監督は「バトルガール ハイスクール」「アクティヴレイド -機動強襲室第八係-」の秋田谷典昭。副監督に「メジャー」(第3シリーズ〜第6シリーズ)監督で「アクティヴレイド -機動強襲室第八係-」副監督の福島利規。シリーズ構成は「ラーメン大好き小泉さん」「刀使ノ巫女」の盒粁玉蕁・スタッフ原作:甘党監督:秋田谷典昭副監督:福島利規シリーズ構成:盒粁玉キャラクターデザイン・総作画監督:酒井孝裕プロップデザイン:杉村苑美、コレサワシゲユキ(デジタルノイズ)、灯夢(デジタルノイズ)美術監督:松本浩樹(アトリエPlatz)色彩設計:鈴木ようこ撮影監督:廣岡岳編集:坪根健太郎音響監督:明田川仁音楽:藤澤慶晶音楽制作:日本コロムビアアニメーション制作:Studio五組、AXsiZコピーライト表記:©甘党・KADOKAWA/となりの吸血鬼さん製作委員会・キャストソフィー・トワイライト:富田美憂天野灯:篠原侑夏木ひなた:Lynnエリー:和氣あず未倉井朔夜:日高里菜青木夕:内田彩Twitter:@kyuketsuki_sanハッシュタグ:#吸血鬼さんOP:ソフィー・トワイライト(富田美憂)、天野灯(篠原侑)、夏木ひなた(Lynn)、エリー(和氣あず未)「†吸tie Ladies†」ED:ソフィー・トワイライト(富田美憂)、天野灯(篠原侑)、夏木ひなた(Lynn)、エリー(和氣あず未)「HAPPY!!ストレンジフレンズ」TVアニメ「となりの吸血鬼さん」PV第1弾 - YouTubeやがて君になる・放送情報AT-X:10/5(金) 21:30〜ほかdアニメストア:10/5(金) 22:00〜TOKYO MX:10/5(金) 22:30〜サンテレビ:10/5(金) 24:30〜KBS京都:10/5(金) 24:30〜BS11:10/5(金) 25:00〜テレビ愛知:10/5(金) 27:05〜TVQ九州放送:10/6(土) 26:30〜・作品情報原作は月刊コミック電撃大王に連載されている百合漫画で、6巻が2018年9月27日発売。監督は「櫻子さんの足下には死体が埋まっている」の加藤誠。シリーズ構成は「宇宙よりも遠い場所」「響け!ユーフォニアム」「ラブライブ!」「中二病でも恋がしたい!」の花田十輝。・スタッフ原作:仲谷鳰監督:加藤誠シリーズ構成・脚本:花田十輝キャラクターデザイン:合田浩章アニメーション制作:TROYCAコピーライト表記:©2018 仲谷 鳰/KADOKAWA/やがて君になる製作委員会・キャスト小糸侑:高田憂希七海燈子:寿美菜子佐伯沙弥香:茅野愛衣槙聖司:市川太一Twitter:@yagakimiハッシュタグ:#やがて君になるOP:安月名莉子ED:小糸侑(高田憂希)、七海燈子(寿美菜子)TVアニメ『やがて君になる』 PV 第1弾 - YouTubeとある魔術の禁書目録・放送情報AT-X:10/5(金) 22:00〜ほかTOKYO MX:10/5(金) 24:30〜AbemaTV:10/5(金) 24:30〜BS11:10/5(金) 24:30〜MBS:10/6(土) 27:38〜・作品情報原作は2004年から刊行されている人気ライトノベルシリーズで、既刊44巻+短編集1巻。最新の新約21巻は10月10日発売。2008年秋・冬、2010年秋・冬に2度のテレビアニメ化が行われていて、2013年2月には「劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟-」が公開された。月刊少年ガンガン連載の近木野中哉による漫画版も9月21日に21巻が発売される。外伝のうち、2度テレビアニメ化されている「とある科学の超電磁砲」は冬川基による作画でコミック電撃大王に連載されていて、14巻が10月11日発売。監督の錦織博は第1期・第2期・劇場版とすべての作品を担当している。シリーズ構成は赤星政尚から、劇場版の脚本担当であり、原作者・鎌池和馬の別作品「ヘヴィーオブジェクト」のアニメではシリーズ構成を担当した吉野弘幸に代わっている。・スタッフ原作:鎌池和馬キャラクター原案:はいむらきよたか監督:錦織博シリーズ構成:吉野弘幸キャラクターデザイン:田中雄一美術監督:黒田友範色彩設計:中村真衣、安藤智美撮影監督:福世晋吾編集:西山茂(REAL-T)音響監督:山口貴之音楽:井内舞子アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:© 2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT INDEX III・キャスト上条当麻:阿部敦インデックス:井口裕香御坂美琴:佐藤利奈アクセラレータ:岡本信彦浜面仕上:日野聡Twitter:@toaru_projectハッシュタグ:#とあるOP:黒崎真音「Gravitation」ED:井口裕香とある魔術の禁書目録 コミケ94PV / A Certain Magical Index 3 trailer - YouTube火ノ丸相撲・放送情報TOKYO MX:10/5(金) 22:00〜BS11:10/5(金) 23:30〜サンテレビ:10/5(金) 23:30〜テレビ愛知:10/6(土) 26:50〜TVQ九州放送:10/5(金) 25:58〜AbemaTV:10/5(金) 22:00〜・作品情報集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中の高校相撲を題材とした漫画が原作。既刊20巻。総監督は「ONE PIECE」のテレビスペシャル「エピソードオブ空島」や映画「虹色ほたる〜永遠の夏休み〜」の宇田鋼之介。監督は「実は私は」「サーバント×サービス」「侵略!?イカ娘」の山本靖貴。・スタッフ原作:川田総監督:宇田鋼之介監督:山本靖貴キャラクターデザイン:田中紀衣音楽:ジェイムス下地アニメーション制作:GONZO制作:NASコピーライト表記:©川田/集英社・「火ノ丸相撲」製作委員会・キャスト潮火ノ丸:阿部敦小関信也:落合福嗣五條佑真:熊谷健太郎國崎千比路:佐藤拓也三ツ橋蛍:村瀬歩辻桐仁:寺島拓篤五條礼奈:小松未可子堀千鶴子:田辺留依久世草介:武内駿輔狩谷俊:吉永拓斗四方田尽:杉山紀彰澤井理音:八代拓ダニエル・ステファノフ:冨森ジャスティンTwitter:@hinomaru_zumouハッシュタグ:#火ノ丸相撲OP:Official髭男dismED:オメでたい頭でなによりアニメ「火ノ丸相撲」PV - YouTube狐狸之声・放送情報AT-X:10/5(金) 22:30〜ほかTOKYO MX:10/8(月) 25:10〜BS12:10/10(水) 26:00〜・作品情報原作は中国の漫画配信サイト「愛奇藝漫画」で累計1200万PVの漫画。監督は「名探偵コナン」「金色のコルダ」シリーズの於地紘仁。シリーズ構成は「Yes! プリキュア5」「Yes! プリキュア5 GoGo!」「ハピネスチャージプリキュア!」の成田良美。・スタッフ監督:於地紘仁シリーズ構成:成田良美キャラクターデザイン:つなきあきプロップデザイン:西村理恵美術設定:志和史織(KUSANAGI)美術監督:山根左帆(KUSANAGI)色彩設計:松森より子撮影監督:松崎信也、中野遼太郎編集:瀬川三智(REAL-T)音楽:野崎美波音響監督:菊田浩巳音響効果:石野貴久(ちゅらサウンド)音響制作:タバック企画:劉向東プロデューサー:多藝尊元、山口聰アニメーションプロデューサー:漆山淳映像ディレクター:椿井寛司アニメーション制作:ゆめ太カンパニーコピーライト表記:©IQIYI/VOICE OF FOX・キャストフーリ:河西健吾コンチュエ:菅沼久義ジーホティエン:日野聡チュユン:香里有佐キム社長:速水奨ホンイェ:元吉有希子シュアル:前田玲奈ユシン:青木志貴ジャンヤオ:木村昴Twitter:@kitsune2018ハッシュタグ:#狐狸之声OP:LoveDesire「COME:BACK Stage!」ED:鹿乃「HOPE」グラゼニ!(第2期)・放送情報BSスカパー!:10/5(金) 22:30〜・作品情報神宮スパイダースに所属する凡田夏之介は、高卒8年目で年俸1800万円というの左腕中継ぎ投手。現状は決して一流選手ではないが、日々、「グラウンドには銭が埋まっている」を夢見ていた。原作は「モーニング」連載漫画で、全17巻+「東京ドーム編」全15巻+「パ・リーグ編」既刊1巻。9月21日に「パ・リーグ編」2巻が刊行される。アニメは2018年春にシーズン1が放送された。スタッフ・キャストはシーズン1と共通で、監督は「ドラえもん のび太と緑の巨人伝」「ドラえもん のび太の恐竜2006」「宇宙兄弟」「メジャーセカンド」の渡辺歩。シリーズ構成・脚本は「逆境無頼カイジ」シリーズや「ONE OUTS-ワンナウツ-」「RIDEBACK-ライドバック-」の高屋敷英夫。凡田役の落合福嗣は日本で唯一「3度の三冠王」を獲得した落合博満の長男。・スタッフ原作:森高夕次、アダチケイジ監督:渡辺歩シリーズ構成・脚本:高屋敷英夫キャラクターデザイン:大貫健一音楽:多田彰文音響監督:辻谷耕史音響制作:Ai Addictionアニメーション制作:スタジオディーン製作:スカパー!、講談社コピーライト表記:©森高夕次・アダチケイジ/スカパー!・講談社・キャスト凡田夏之介:落合福嗣ユキ:M・A・O田辺:二又一成迫田:乃村健次小里:石野竜三徳永:浪川大輔渋谷:星野貴紀松本アナ:松本秀夫Twitter:@sptv_gurazeniハッシュタグ:#グラゼニアニメ「グラゼニ」 シーズン2 予告 - YouTubeうちのメイドがウザすぎる!・放送情報AT-X:10/5(金) 23:00〜、ほかTOKYO MX:10/5(金) 25:40〜KBS京都:10/5(金) 25:40〜BS11:10/6(土) 27:00〜TVQ:10/7(日) 26:35〜サンテレビ:10/8(月) 24:00〜テレビ愛知:10/9(火) 25:35〜・作品情報母を亡くした父子家庭の小学生・高梨ミーシャのもとに新人家政婦・鴨居つばめがやってきた。元航空自衛官で鋼の肉体を持つつばめは、三度の飯より幼女好きで、ミーシャに猛烈なアプローチを仕掛ける。双葉社「月刊アクション」で2016年から連載中のホームコメディ漫画が原作。既刊3巻。・スタッフ原作:中村カンコ(双葉社「月刊アクション」連載中)監督:太田雅彦副監督:大隈孝晴シリーズ構成・音響監督:あおしまたかしキャラクターデザイン:山崎淳プロップデザイン:松本恵美術設定:中島美佳美術監督:安田ゆかり背景:オリーブ色彩設計:真壁源太撮影監督:斌邉文編集:小野寺絵美音楽:三澤康広音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:動画工房製作:うちのメイドがウザすぎる!製作委員会コピーライト表記:©中村カンコ/双葉社・うちのメイドがウザすぎる!製作委員会・キャスト高梨ミーシャ:白石晴香鴨居つばめ:沼倉愛美鵜飼みどり:M・A・O鷲崎みみか:原田彩楓森川ゆい:伊澤詩織高梨康弘:加藤将之Twitter:@uzamaid_aハッシュタグ:#uzamaidOP:高梨ミーシャ(白石晴香)、鴨居つばめ(沼倉愛美)「タイトル未定」ED:鴨居つばめ(沼倉愛美)、高梨ミーシャ(白石晴香)「タイトル未定」TVアニメーション「うちのメイドがウザすぎる!」PV第1弾 - YouTube抱かれたい男1位に脅されています。・放送情報TOKYO MX:10/5(金) 24:00〜とちぎテレビ:10/5(金) 24:00〜群馬テレビ:10/5(金) 24:00〜BS11:10/5(金) 24:00〜サンテレビ:10/6(土) 25:00〜KBS京都:10/6(土) 25:00〜・作品情報芸歴20年の演技派俳優・西條高人は5年連続で「抱かれたい男1位」に選ばれていたが、芸歴3年のド新人俳優・東谷にその座を奪われる。キラキラ笑顔で“天使”と呼ばれている東谷に対して敵意をむき出しにする高人だったが、酔った勢いで弱みを握られてしまい、交換条件として「抱かせて下さい」と提案される……。「一生、俺から離れられない体にしてあげますね」原作はリブレのBLマガジン「月刊マガジンビーボーイ」連載作品で、既刊5巻。ドラマCDは1〜4と0章がリリースされていて、10月8日に5がリリースされる。監督は「幸腹グラフィティ」「ニセコイ」「かってに改蔵」の龍輪直征。シリーズ構成は「いつだって僕らの恋は10センチだった。」「ハピネスチャージプリキュア!」「狐狸之声」の成田良美。・スタッフ原作:桜日梯子監督:龍輪直征シリーズ構成:成田良美キャラクターデザイン:芝美奈子総作画監督:芝美奈子、川口千里、栗原優色彩設計:山本未有美術監督:平柳悟撮影監督:こやまこゆきCGディレクター:野間裕介、唐澤祐人編集:瀧川三智音楽:横山克音響監督:本山哲制作:CloverWorksコピーライト表記:©DO1 PROJECT © 桜日梯子 / リブレ 2018・キャスト東谷准太:小野友樹西條高人:高橋広樹綾木千広:佐藤拓也成宮涼:内田雄馬卯坂和臣:鳥海浩輔在須清崇:羽多野渉Twitter:@dakaretai_1stハッシュタグ:#だかいちOP:佐香智久「不完全モノクローグ」「抱かれたい男1位に脅されています。」TVアニメ化決定!! - YouTubeジョジョの奇妙な冒険 黄金の風・放送情報TOKYO MX:10/5(金) 25:05〜BS11:10/5(金) 25:30〜MBS:10/5(金) 26:55〜Abema TV:10/7(日) 24:00〜・作品情報・スタッフ原作:荒木飛呂彦総監督:津田尚克監督:木村泰大、盒興弥シリーズ構成:小林靖子キャラクターデザイン:岸田隆宏総作画監督:石本峻一スタンドデザイン・アクション作画監督:片山貴仁プロップデザイン:宝谷幸稔美術設定:滝れーき、長澤順子、青木薫色彩設計:佐藤裕子美術監督:吉原俊一郎、桐本裕美子撮影監督:山田和弘編集:廣瀬清志音響監督:岩浪美和音楽:菅野祐悟アニメーション制作:david productionコピーライト表記:©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会・キャストジョルノ・ジョバァーナ:小野賢章ブローノ・ブチャラティ:中村悠一レオーネ・アバッキオ:諏訪部順一グイード・ミスタ:鳥海浩輔ナランチャ・ギルガ:山下大輝パンナコッタ・フーゴ:榎木淳弥Twitter:@anime_jojoハッシュタグ:#jojo_animeOP:Coda「Fighting Gold」TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」キャラクターPV:ジョルノ・ジョバァーナ - YouTube宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち・放送情報テレビ東京:10/5(金) 25:23〜テレビ愛知:10/5(金) 27:05〜テレビ大阪:10/5(金) 27:10〜・作品情報宇宙戦艦ヤマトが帰還して3年。地球は侵略者であったガミラスと和平条約を結び、復興が始まっていた。そんな中、宇宙の彼方から「テレサ」を名乗る声が元ヤマトクルーに届く。いま、地球には宇宙を席巻するガトランティスの脅威が迫っていた。2017年2月から全7章構成で劇場公開されている作品のテレビ放送。1974年に放送された「宇宙戦艦ヤマト」をリメイクした「宇宙戦艦ヤマト2199」の続編であり、「宇宙戦艦ヤマト」の続編として作られた1978年8月公開の映画「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」と1978年秋〜1979年冬放送の「宇宙戦艦ヤマト2」をベースとしたリメイク作品。スタッフは「宇宙戦艦ヤマト2199」からは入れ替わっていて、監督は「蒼穹のファフナー」シリーズを手がけた羽原信義。シリーズ構成は小説「機動戦士ガンダムUC」や「亡国のイージス」の著者・福井晴敏。・スタッフ製作総指揮:西彰司原作:西義展監督:羽原信義シリーズ構成:福井晴敏副監督:小林誠キャラクターデザイン:結城信輝ゲストキャラクター・プロップデザイン:山岡信一メカニカルデザイン:玉盛順一朗、石津泰志美術監督:谷岡善王色彩設計:福谷直樹撮影監督:堀野大輔編集:小野寺絵美音楽:宮川彬良、宮川泰音響監督:吉田知弘音響効果:西村睦弘オリジナルサウンドエフェクト:柏原満CGディレクター:木村太一アニメーション制作:XEBEC製作:宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会コピーライト表記:©西義展/宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会・キャスト古代進:小野大輔森雪:桑島法子島大介:鈴村健一真田志郎:大塚芳忠徳川彦左衛門:麦人佐渡酒造:千葉繁山本玲:田中理恵新見薫:久川綾南部康雄:赤羽根健治相原義一:國分和人太田健二郎:千葉優輝桐生美影:中村繪里子榎本勇:津田健次郎山崎奨:土田大藤堂平九郎:小島敏彦芹沢虎鉄:玄田哲章山南修:江原正士ローレン・バレル:てらそままさきクラウス・キーマン:神谷浩史サーベラー:甲斐田裕子ズォーダー:手塚秀彰テレサ:神田沙也加沖田十三:菅生隆之Twitter:@new_yamato_2199ハッシュタグ:#yamato2202『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』第一章本予告(60秒ver.) - YouTube寄宿学校のジュリエット・放送情報TBS:10/5(金) 25:25〜MBS:10/5(金) 25:55〜BS-TBS:10/6(土) 25:00〜Amazonプライム・ビデオ:【独占配信】・作品情報原作は講談社「別冊少年マガジン」から「週刊少年マガジン」へ移籍して連載が続いている漫画で、最新9巻が2018年9月14日発売。「救世の背信者」「双子喫茶と悪魔の料理書」などの著者である望月唯一による小説版は既刊1巻。監督は「恋と嘘」「うどんの国の金色毛鞠」「石膏ボーイズ」「山田くんと7人の魔女」の宅野誠起。助監督の臼井文明は宅野監督作品のうち「石膏ボーイズ」を除く3作品で助監督を務めた。シリーズ構成は「七星のスバル」「亜人ちゃんは語りたい」「『ハイスクールD×D』シリーズ」などを手がけてきた吉岡たかを。・スタッフ原作:金田陽介監督:宅野誠起助監督:臼井文明シリーズ構成・脚本:吉岡たかをキャラクターデザイン:森本由布希美術設定:青木智由紀、イノセユキエ美術監督:齋藤幸洋色彩設計:野地弘納撮影監督:田村仁編集:吉武将人音響監督:鶴岡陽太音響効果:森川永子音楽:横山克アニメーション制作:ライデンフィルム製作:寄宿学校のジュリエット製作委員会コピーライト表記:©金田陽介・講談社/寄宿学校のジュリエット製作委員会・キャスト犬塚:小野友樹ペルシア:茅野愛衣蓮季:佐倉綾音シャル:嶋村侑胡蝶:日高里菜手李亞:小倉唯スコット:神谷浩史丸流:杉田智和土佐:細谷佳正古羊:下野紘アビ:立花慎之介ソマリ:喜多村英梨ケット:興津和幸Twitter:@juliet_animeハッシュタグ:#juliet_animeOP:fripSide「Love with You」ED:飯田里穂「いつか世界が変わるまで」TVアニメ『寄宿学校のジュリエット』PV第1弾 - YouTube色づく世界の明日から・放送情報Amazonプライム・ビデオ:【独占配信】TBS:10/5(金) 25:55〜MBS:10/5(金) 26:55〜AT-X:10/6(土) 21:00〜ほかBS-TBS:10/6(土) 25:30〜チューリップテレビ:10/11(木) 25:48〜青森テレビ:10/15(月) 25:28〜・作品情報魔法使い一族の末裔・月白瞳美は幼いころに色覚を失い、感情の乏しい子どもになった。瞳美の将来を憂えた祖母で大魔法使いの月白琥珀は、瞳美を魔法で60年前、自らが高校生だったころへと送り出す。その過去で、瞳美は失ったはずの鮮やかな色を一瞬目にして……。「凪のあすから」の篠原俊哉監督によるオリジナル作品。シリーズ構成は「CONCEPTION」「はたらく細胞」「アイカツフレンズ!」の柿原優子。アニメーション制作は「凪のあすから」「ウマ娘 プリティーダービー」などを手がけたP.A.WORKS。・スタッフ監督:篠原俊哉シリーズ構成:柿原優子キャラクター原案:フライアニメーションキャラクターデザイン・総美術監督:秋山有希美術監督:鈴木くるみ美術監修:東潤一撮影監督:並木智、富田喜允色彩設計:中野尚美3D監督:桐谷太刀編集:高橋歩特殊効果:村上正博音響監督:山田陽音楽:出羽良彰プロデュース:infiniteアニメーション制作:P.A.WORKSコピーライト表記:© 色づく世界の明日から製作委員会Twitter:@iroduku_animeハッシュタグ:#irodukuOP:ハルカトミユキED:やなぎなぎ「未明の君と薄明の魔法」アニメ『色づく世界の明日から』PV第1弾 - YouTubeラディアン・放送情報NHK Eテレ:10/6(土) 17:35〜・作品情報フランス人作家トニー・ヴァレントによる漫画(バンド・デシネ)が原作。フランスでは2013年から単行本が刊行されていて既刊10巻、日本では原正人による邦訳版が2015年から刊行されていて既刊8巻。バンド・デシネは基本的にフルカラーで描かれるが、本作は白黒で描かれる。これは、もともと作者のヴァレントが日本風の漫画を目指していたためで、本作では絵柄や表現も少年漫画のものを取り入れて描かれている。なお、ヴァレントによれば、友人から真島ヒロの「FAIRY TAIL」に似ていると言われたため、実際に「FAIRY TAIL」を読んで似ている要素を省いたとのこと。偶然にもこの2018年秋に、「ラディアン」の放送と重なる形で「FAIRY TAIL ファイナルシーズン」も放送されることになる。監督は「ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園-」「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-/-勇者の章-」「ペルソナ4 ザ・ゴールデン THE ANIMATION」総監督、「あそびあそばせ」「月がきれい」「結城友奈は勇者である」の岸誠二。シリーズディレクターは「ダンガンロンパ3-The End of 希望ヶ峰学園-」「裕基勇者は勇者である -鷲尾須美の章-/-勇者の章-」の福岡大生。シリーズ構成は「この素晴らしい世界に祝福を!」「アルスラーン戦記」「結城友奈は勇者である」の上江洲誠。・スタッフ原作:トニー・ヴァレント監督:岸誠二シリーズディレクター:福岡大生シリーズ構成:上江洲誠キャラクターデザイン・総作画監督:河野のぞみ音楽:甲田雅人アニメーション制作:Lerche制作:NHKエンタープライズ