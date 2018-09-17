免許証や各種IDなどに使用される証明写真は頻繁に更新されるものではないため、どんなに写りが気に入らなくても長い間付き合わなければいけません。学生にとって最も身近な証明写真は学生証に使うためのものかと思いますが、そんな学生証用の証明写真で、アニメや映画、有名人のコスプレをして撮影するという奇抜な学校が存在しておりネット上で話題になっています。

High school seniors reference memes in their hilarious ID photos

https://mashable.com/article/meme-culture-student-id-north-farmington-high-school-/

アメリカ・ミシガン州ファーミントンにあるノース・ファーミントン・ハイ・スクールの上級生たちが、学生証用の証明写真で各々が思い思いのコスプレを披露してネット上で話題になっています。なお、ノース・ファーミントン・ハイ・スクールの学生が学生証用写真の中でコスプレを披露するのは2018年が初めてのことではなく、これまでにも数年にわたって一部の学生が行っており、その規模が年々大きくなってきている模様。

というわけで、一部のハイクオリティ(？)な証明書写真をまとめてみました。左の画像が学生証の証明写真で、右がネタもととなったキャラクターの写真です。

映画「ハリー・ポッター」シリーズから、かなり雑な印象のアルバス・ダンブルドア。



同じくハリー・ポッターシリーズから、ルビウス・ハグリッドになりきった人物。毛むくじゃら過ぎて性別も判断できませんが、証明書の写真がこれでいいのでしょうか……？



映画「スター・ウォーズ」シリーズに登場するレイア姫は髪型を忠実に再現。



映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズのジャック・スパロウに扮する人物は雰囲気もかなりジャック感があります。



映画「俺たちニュースキャスター」のブリック・タムランドに扮した男性は小道具にバナナをチョイス。



ブロンドの髪を活かして映画「キューティ・ブロンド」の主人公・エルに扮した女性。



ザ・ロックことドウェイン・ジョンソンが自身のInstagramで公開した過去の写真と瓜二つな学生証用写真を撮影したのは、まさかの女の子。



「ボブの絵画教室」のボブ・ロスになりきるリリー・コリンさん。



歌手のマイリー・サイラスがウィッグを外す瞬間をマネた証明写真。



ダンサーのJoJo Siwaに扮した女性。



アニメ映画「Mr.インクレディブル」に登場する、ヒーロースーツデザイナーのエドナ・モードのコスプレをする女性。メガネのおかげかめちゃくちゃ似ているようなそうでもないような。



同じく「Mr.インクレディブル」から、鉄壁バリアを張るパワーを持ったヴァイオレットに扮する女性。バリアはボールで表現しています。



アニメ映画「怪盗グルーの月泥棒 3D」に登場するアグネスになりきった女性は、精神まで幼児になりきっているかのような表情が印象的。



「おたすけマニー」の主人公マニーとなって童心に帰る男性もいました。



さらに、人気ゲーム「スプラトゥーン」のガールになりきった男性。コスプレのクオリティはまちまちなようです。



なお、ノース・ファーミントン・ハイ・スクールの学生たちが学生証用証明写真の中で披露しているコスプレは、ハッシュタグ「#nfid19」で見ることができます。