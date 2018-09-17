学生証の証明写真でアニメ・映画・有名人などのコスプレをして世間を賑わす学校
免許証や各種IDなどに使用される証明写真は頻繁に更新されるものではないため、どんなに写りが気に入らなくても長い間付き合わなければいけません。学生にとって最も身近な証明写真は学生証に使うためのものかと思いますが、そんな学生証用の証明写真で、アニメや映画、有名人のコスプレをして撮影するという奇抜な学校が存在しておりネット上で話題になっています。
High school seniors reference memes in their hilarious ID photos
https://mashable.com/article/meme-culture-student-id-north-farmington-high-school-/
アメリカ・ミシガン州ファーミントンにあるノース・ファーミントン・ハイ・スクールの上級生たちが、学生証用の証明写真で各々が思い思いのコスプレを披露してネット上で話題になっています。なお、ノース・ファーミントン・ハイ・スクールの学生が学生証用写真の中でコスプレを披露するのは2018年が初めてのことではなく、これまでにも数年にわたって一部の学生が行っており、その規模が年々大きくなってきている模様。
というわけで、一部のハイクオリティ(？)な証明書写真をまとめてみました。左の画像が学生証の証明写真で、右がネタもととなったキャラクターの写真です。
映画「ハリー・ポッター」シリーズから、かなり雑な印象のアルバス・ダンブルドア。
#nfid19 “10 million points to gryffindor, F*** you snape! GRYFFINDOR WINS” pic.twitter.com/Kg3XllFPB3— Anthony Nannoshi (@YoshiNannoshi) 2018年9月13日
同じくハリー・ポッターシリーズから、ルビウス・ハグリッドになりきった人物。毛むくじゃら過ぎて性別も判断できませんが、証明書の写真がこれでいいのでしょうか……？
Yer a wizard Harry! #NFID19 pic.twitter.com/pPbtgvkYPS— Վիկթորիա (@v_boyadjian) 2018年9月13日
映画「スター・ウォーズ」シリーズに登場するレイア姫は髪型を忠実に再現。
“Why, you stuck up, half-witted, scruffy-looking Nerf herder.” #NFID19 pic.twitter.com/g0g5bnd3PC— Gwyn Watson (@GwynWatson_) 2018年9月13日
映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズのジャック・スパロウに扮する人物は雰囲気もかなりジャック感があります。
"Why is the rum always gone"-Julie Shah #NFID19 pic.twitter.com/wnOedQmuFB— natalia camino (@natalia_camc) 2018年9月13日
映画「俺たちニュースキャスター」のブリック・タムランドに扮した男性は小道具にバナナをチョイス。
I love lamp. #NFID19 #Brick pic.twitter.com/Hnh1trnAgO— dan glasser (@glasser_dan) 2018年9月13日
ブロンドの髪を活かして映画「キューティ・ブロンド」の主人公・エルに扮した女性。
"You made it to senior year?"
"What, like it's hard?" #NFID19 pic.twitter.com/4kqNVXNFbB— Sarah Fish (@sarahfish01) 2018年9月13日
ザ・ロックことドウェイン・ジョンソンが自身のInstagramで公開した過去の写真と瓜二つな学生証用写真を撮影したのは、まさかの女の子。
Believe it or not I did have hair at some point in my life! #NFID19 pic.twitter.com/FiXVNMTjTS— Maryan (@MKashat_) 2018年9月13日
「ボブの絵画教室」のボブ・ロスになりきるリリー・コリンさん。
“we don’t make mistakes, just happy little accidents.” #NFID19 pic.twitter.com/4X2fUsaoAp— Lily Kollin (@LilyHarmon36K) 2018年9月13日
歌手のマイリー・サイラスがウィッグを外す瞬間をマネた証明写真。
This is the real me #NFID19 pic.twitter.com/nTmfGMWpck— Selena Mona (@selenamonaa) 2018年9月13日
ダンサーのJoJo Siwaに扮した女性。
HEY EVERYONE, ITS JOJO and xcsudjdnsbuzn #NFID19 pic.twitter.com/ZjuoLAU6Px— Jessica (@jessicasalley_) 2018年9月13日
アニメ映画「Mr.インクレディブル」に登場する、ヒーロースーツデザイナーのエドナ・モードのコスプレをする女性。メガネのおかげかめちゃくちゃ似ているようなそうでもないような。
Pull yourself together darling! #NFID19 pic.twitter.com/FeqJk7gH3f— رنيم (@Raneem_Zaina) 2018年9月13日
同じく「Mr.インクレディブル」から、鉄壁バリアを張るパワーを持ったヴァイオレットに扮する女性。バリアはボールで表現しています。
I’m not good i’m super #NFID19 pic.twitter.com/oVLHx6v8o9— Allie Lumberg (@Arlumberg) 2018年9月13日
アニメ映画「怪盗グルーの月泥棒 3D」に登場するアグネスになりきった女性は、精神まで幼児になりきっているかのような表情が印象的。
“IT’S SO FLUFFY IM GONNA DIEEEEE” #NFID19 pic.twitter.com/GEukgaj0W7— Alana Appel (@alanaappel) 2018年9月13日
「おたすけマニー」の主人公マニーとなって童心に帰る男性もいました。
C’mon, tools! #NFID19 pic.twitter.com/3Qlouizenw— Ben McColl (@bmccoll99) 2018年9月13日
さらに、人気ゲーム「スプラトゥーン」のガールになりきった男性。コスプレのクオリティはまちまちなようです。
Woomy #NFID19 pic.twitter.com/OYz61EqqUh— Landin Allen (@theguynofriends) 2018年9月13日
なお、ノース・ファーミントン・ハイ・スクールの学生たちが学生証用証明写真の中で披露しているコスプレは、ハッシュタグ「#nfid19」で見ることができます。