9月からの新学期に向けて、進級する子供たちのほとんどは友達に会える喜びや興奮が大きいだろうが、初入学となる子たちはいろいろと不安もあるに違いない。さらに幼い子供を見送る保護者としても、「我が子の初登校」という大きな変化に様々な心情が入り混じることだろう。そんな親たちに、イギリスのある小学校の教師2名が心温まる対応をしたことが『real fix』などで報じられた。



子供の入学を迎えた親としては我が子が成長していくことの嬉しさを感じるとともに、子供が家にいる時間が少なくなることから、物理的にも精神的にも子供との間に距離ができる寂しさのようなものを感じるのではないだろうか。



初入学の日、学校まで我が子を見送りに行った親たちは、子供たちがこれから過ごしていく学校生活に対する不安や、ここまで成長してくれたことに対する安堵の気持ちが入り混じり複雑だったことだろう。そんな母親らの心情を察したかのように、英グロスターシャー州グロスターにある「Kingsholm C of E Primary School」では、子供たちを連れて学校までやって来た母親らに教師2名がある封筒を手渡した。白い封筒の中には、ティーバッグ1つと小さなチョコレートが1つ、ティッシュペーパーが同封されており、封筒の表には教師2人の名前とともにこのようなメッセージが綴られていた。



「いよいよ、あなたのお子さんが入学する時期になったのですね。これからは、家で一人で過ごさなければならないというお母さんもいるでしょう。お母さん、これから子供たちが成長していく姿を想像しながら、ティータイムを楽しんでください。ティッシュは涙ぐみそうになった時に使ってくださいね。あなたのお子さんは、学校に通う年齢になるまで成長したのです。時の流れはなんと早いものでしょう。このチョコレートを食べれば不安な気持ちはきっと消えますよ。私たち教師は、いつもあなたの大切なお子さんを可愛がっていきますから、どうか心配しないでくださいね。」



封筒の中身とメッセージを見た母親らのほとんどが、教師2人の思いやり溢れる行為に感動し涙したという。このニュースを知った人からは、「新学期の時期になると、学校側と親側で規則に関する嫌なニュースが伝えられるけど、このニュースはとてもいいね。素晴らしい対応だと思う」「なんて素敵なの! うちの末っ子も先週から初めて学校に行き出したけど、なんか心にぽっかり穴が開いたような気持ちになったわ。でも自分の時間が持てるってことでもあるし、有意義に使わないとね」「最初の子供の場合はそんなふうに感じるかもしれないけど、2人目、3人目になったら母親も慣れてくるものよ」「心温まるいいアイデアだと思う。他にもこんな対応している学校があると聞いたことがあるよ」「私の場合、休み明けが嬉しすぎて子供が登校したらシャンパン開けたい気分になるわ」といった声があがっている。



