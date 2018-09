9月16日に引退した平成の歌姫・安室奈美恵のラストを飾るイベント「We ♥ NAMIE HANABI SHOW supported by セブン-イレブン」が9月15日と16日の両日、沖縄県・宜野湾海浜公園で開催された。9月15日には沖縄コンベンションセンター展示棟で前夜祭が行われ、計7組のアーティストが出演。3500人のファンの前で2時間30分に渡ってパフォーマンスを繰り広げた。翌16日昼には沖縄コンベンションセンター展示棟・劇場棟にてライブ映像上映会「We ♥ NAMIE 応援上映」、夜は宜野湾トロピカルビーチ特設会場にて安室の楽曲に合わせて1万2000発の花火が打ち上がった「We ♥ NAMIE HANABI SHOW」が開催された。応援上映、HANABI SHOWには3万人の観客が集まり、安室の引退を見送った。15日の前夜祭、最初にステージに上がったのは平井堅。アコースティック・ギターのみの伴奏による「ノンフィクション」で幕を開けた。MCでは、自身がこのイベントに呼ばれた理由について「やはり顔? 安室さん、僕を沖縄出身だと思われたのかな?」と分析すると、場内は笑いに包まれた。圧巻は安室の楽曲をカバーした「WANT ME,WANT ME」。スパニッシュ・ギター風の激しいカッティングをバックに、畳み込むように歌うと場内も熱気に包まれた。続いて「POP STAR」では着ぐるみダンサーも登場し、会場を盛り上げた。2組目は地元・沖縄のバンド、MONGOL800。「あなたに」「DON'T WORRY BE HAPPY」で勢いよくスタート。ボーカルの清作は「同じステージに立てる日が来るとは!」と感激。「僕たちで安室しーじゃー(先輩)に、何か出来ないか? と考え、今日のために”TRY"してきた曲をやります!」と演奏したのは「TRY ME 〜私を信じて〜」のカバー。エイサーを取り込み、スカ調にアレンジされたモンパチ版「TRY ME」は、斬新なアプローチながら、一挙にオーディエンスのハートを掴んだ。ラストの「小さな恋のうた」では、全員が大合唱。清作が「安室しーじゃー、ありがとう!」と叫び、MONGOL800のパフォーマンスは終了。次に登場したのはBEGIN。「まさか僕らに声がかかるなんて! 油断してました...」と比嘉栄昇も出演オファーに驚いていたよう。「奈美恵ちゃんの大事な歌を、みんなで一緒に歌いましょう!」と呼びかけ、始まった曲は「Tempest」。同曲は琉球王朝を舞台にした同名タイトルのドラマの主題歌でもあり、BEGINにも地元の人にとっても思い入れがある曲だ。モニターには歌詞も映し出され、オーディエンスみんなで歌うという感動のカバーとなった。ここからは、BEGINの独壇場。「オジー自慢のオリオンビール」の間奏では「奈美恵ちゃんは地球では引退しますが、10年後に火星でライブやってるかも!」と珍コメントまで飛び出し、会場を沸かせた。そして19時50分。ステージ最上段のセンターに安室が現れると、会場から割れんばかりの声援が巻き起こった。6月まで開催されたファイナルツアー「namie amuro Final Tour 2018 〜Finally〜」でも披露された「Hope」で幕を開け、畳み掛けるように「Showtime」を披露し、観客はヒートアップ。暗転するとモニターには、これまで安室と他のアーティストがコラボレーションしたMVがランダムに映し出され始めた。期待が高まる中、舞台上段に平井が登場すると、観客は大興奮。平井のアルバム「THE STILL LIFE」(16年)に収録された「グロテスク feat.安室奈美恵」を2人で披露。ステージでの共演はこれが初めてで、客席もヒートアップ。歌い終えた平井は安室と握手と抱擁を交わし、舞台を降りた。再びモニターにMVが映し出され、画面から抜け出すように現れたのは、台湾をはじめアジアで圧倒的な人気を誇る歌姫ジョリン・ツァイ。2014年にリリースされたジョリンのアルバム「Play」に収められた「I'm Not Yours Feat. 安室奈美惠」で安室と共演し、2015年に台北で行われたコンサートでも共演しているが、日本でのライブ共演は初めて。かねてから親交のある2人だけあって息のあったパフォーマンスを見せ、観客も声援で応えた。サプライズ登場となったのは山下智久。突然現れた山下の歌声と姿に場内は騒然となり、黄色い悲鳴が湧き上がった。曲は安室のアルバム「Checkmate!」(11年)収録の「UNUSUAL」。ステージでの共演は初めてにも関わらず、安室とのダンスも披露し客席を酔わせる。2人でポーズを決めると、熱狂的な歓声に包まれながら「ありがとうございます!」と去った。続いて流れ出したMVはDOUBLEとの「BLACK DIAMOND」。曲の途中で出演者リストになかったDOUBLEが現れると観客は大きな歓声で迎えた。パフォーマンスが終わるとDOUBLEは安室に対し「25年間いてくれて、ありがとう!」と労い抱きしめた。4組のコラボ・コーナーが終わると、再び安室のソロ。「Do It For Love」ではファイナルツアーの演出を彷彿させる文字で「I ♥ MUSIC」の文字が浮かび上がり、観客から地鳴りのような熱い歓声が巻き起こる。そして最後はファイナルツアーのラスト曲でもあった「How do you feel now?」。これまでのライブ・ヒストリーをたどる映像をバックに歌うと、涙を拭う観客たちの姿があちこちで見られた。最後のパフォーマンスを終えた安室は、右腕を大きく振りながら「ありがとうございます!」と集まったファンに深々とお礼。続いて、この日参加したアーティストを呼び込み「素晴らしいアーティストに大きな拍手をお願いします! 今日この会場に来て頂いた皆様、本当にありがとうございました!」と話し、ステージを降りた。平成という時代を駆け抜けた安室。最後のステージはこうして終わった。終演のアナウンスが響くなか、「奈美恵コール」が鳴り止まず、観客が座席を離れない時間が続いていた。翌16日には沖縄コンベンションセンター展示棟・劇場棟にてライブ映像上映会「We ♥ NAMIE 応援上映」が行われ、思い思いのコスチュームに身を包んだファンが5回に渡る上映に参加。19時30分からは、宜野湾トロピカルビーチ特設会場にて「We ♥ NAMIE HANABI SHOW supported by セブン-イレブン」が開催された。安室の楽曲13曲に合わせ、1万2000発の花火が噴水やレーザーとともに豪華なショーして披露された。観客は安室の引退に思いをはせながら、1曲ずつかみしめるように夜空を見上げていた。