　テレビ朝日系の看板音楽番組『ミュージックステーション』がおくる、超大型音楽プログラム『ミュージックステーション　ウルトラFES 2018』がいよいよ17日ひる12時から放送される。そして、出演するアーティスト全61組に加え、オーディション企画で勝ち残った1組のタイムテーブルが発表された。

■予定出演時間（敬称略）※時間帯ごとの五十音順

＜昼12：00〜＞

AKB48

荻野目洋子

木村カエラ

きゃりーぱみゅぱみゅ

King & Prince

倉木麻衣

郷ひろみ

THE RAMPAGE

スキマスイッチ

高橋優

宮沢和史

ももいろクローバーZ

LiSA

Little Glee Monster

＜14：00〜＞

イル・ディーヴォ

A.B.C-Z

L.A.V（『Mステへの階段』ダンスオーディション優勝者）

Kiroro

劇団四季ミュージカル『キャッツ』

CHEMISTRY

欅坂46

ジャニーズWEST

SEKAINO　OWARI

Sexy Zone

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト

電気グルーヴ

夏川りみ

西野カナ

野宮真貴

BEGIN

WANIMA

＜17：00〜＞

E-girls

欅坂46

ゴールデンボンバー

GENERATIONS

ジャニーズミュージカル「JOHNNYS’ mini IsLAND」東山紀之・King & Prince・ジャニーズJr.

水曜日のカンパネラ

東京スカパラダイスオーケストラ feat.さかなクン & 白石麻衣

TWICE

乃木坂46

Perfume

B.B.クィーンズ

三浦大知

ゆず

＜19：00〜＞

宇多田ヒカル

AKB48

KAT-TUN

関ジャニ∞

キアラ・セトル×登美丘高校ダンス部

Kis-My-Ft2

三代目 J Soul Brothers

GENERATIONS

島袋寛子＋フェアリーズ

DA PUMP

ダン・バラン（O-Zone）

TRF

NEWS

ピコ太郎

V6

Hey! Say! JUMP

星野 源

松平 健

YOSHIKI feat. HYDE

Little Glee Monster

RADIO FISH

（C）テレビ朝日

Abemaビデオ▶ 『Mステ』ダンスオーディション グランプリ！「L.A.V」のパフォーマンス