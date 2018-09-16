『Mステ ウルトラFES』出演アーティスト全61組のタイムテーブル発表
テレビ朝日系の看板音楽番組『ミュージックステーション』がおくる、超大型音楽プログラム『ミュージックステーション ウルトラFES 2018』がいよいよ17日ひる12時から放送される。そして、出演するアーティスト全61組に加え、オーディション企画で勝ち残った1組のタイムテーブルが発表された。■予定出演時間（敬称略）※時間帯ごとの五十音順
＜昼12：00〜＞
AKB48
荻野目洋子
木村カエラ
きゃりーぱみゅぱみゅ
King & Prince
倉木麻衣
郷ひろみ
THE RAMPAGE
スキマスイッチ
高橋優
宮沢和史
ももいろクローバーZ
LiSA
Little Glee Monster
＜14：00〜＞
イル・ディーヴォ
A.B.C-Z
L.A.V（『Mステへの階段』ダンスオーディション優勝者）
Kiroro
劇団四季ミュージカル『キャッツ』
CHEMISTRY
欅坂46
ジャニーズWEST
SEKAINO OWARI
Sexy Zone
高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
電気グルーヴ
夏川りみ
西野カナ
野宮真貴
BEGIN
WANIMA
＜17：00〜＞
E-girls
欅坂46
ゴールデンボンバー
GENERATIONS
ジャニーズミュージカル「JOHNNYS’ mini IsLAND」東山紀之・King & Prince・ジャニーズJr.
水曜日のカンパネラ
東京スカパラダイスオーケストラ feat.さかなクン & 白石麻衣
TWICE
乃木坂46
Perfume
B.B.クィーンズ
三浦大知
ゆず
＜19：00〜＞
嵐
宇多田ヒカル
AKB48
KAT-TUN
関ジャニ∞
キアラ・セトル×登美丘高校ダンス部
Kis-My-Ft2
三代目 J Soul Brothers
GENERATIONS
島袋寛子＋フェアリーズ
DA PUMP
ダン・バラン（O-Zone）
TRF
NEWS
ピコ太郎
V6
Hey! Say! JUMP
星野 源
松平 健
YOSHIKI feat. HYDE
Little Glee Monster
RADIO FISH
（C）テレビ朝日Abemaビデオ▶ 『Mステ』ダンスオーディション グランプリ！「L.A.V」のパフォーマンス