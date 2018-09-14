ËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬¥é¥Ã¥×½éÈäÏª¡¡Áðù¬¹ä¤é¤¬À¼Í¥¤Î±Ç²è¡Ø¥à¥¿¥Õ¥«¥º¡ÙED¶Ê²Î¾§
10·î12Æü¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥à¥¿¥Õ¥«¥º¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬²Î¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê14Ëç¡Ë¡Û
STUDIO4¡î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ç¥·¥Íºî²È¥®¥è¡¼¥à¡ÈRUN¡É¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒANKAMA¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤ÈÉÏË³¿Í¤Î¿á¤Î¯¤Þ¤ê¤È²½¤·¤¿¥À¡¼¥¯¡¦¥ß¡¼¥È¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÉñÂæ¡£¥ê¥Î¤³¤È¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Î¤Ï¡¢³¼¹üÆ¬¤Î¿ÆÍ§¥ô¥£¥ó¥¹¡¢²²ÉÂ¤Ê¥¦¥£¥ê¡¼¤È3¿Í¤Ç¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥Î¤Î¤µ¤¨¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ê¥Î¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤À¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥ÎÌò¤òÁðù¬¹ä¡¢¥ô¥£¥ó¥¹Ìò¤òÊÁËÜ»þÀ¸¡¢¥¦¥£¥ê¡¼Ìò¤òËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥³¥¦¥â¥ê¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëËþÅç¤Ï¡¢¡ÖWilly a.k.a. Shinnosuke Mitsushima¡×¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÈThe King of DMC¡É¤ò²Î¾§¡£ËÜÊÔ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥é¥Ã¥×¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÈThe King of DMC¡É¤Ï9·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢³¨¥³¥ó¥ÆÃ´Åö¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºî²è¤ò¼ê³Ý¤±¤¿À¾¸«¾Í¼¨Ïº¤Ë¤è¤ë¡¢ËþÅç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¦¥£¥ê¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢ËþÅç¤Î»÷´é³¨¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤äËþÅç¤ÎÏ¿²»É÷·Ê¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Ã¥×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿ËþÅç¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î²Î¾§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡È»ö·ï¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¹¤«¤é¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹»ö¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¡È±¿Ì¿¡É¤ò¥é¥Ã¥×¤Î²Î»ì¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤ä¡¢¸Î¶¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¦¥£¥ê¡¼¤¬¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÃæ¤ËºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤ÆÌã¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ø¥à¥¿¥Õ¥«¥º¡Ù¤Î¡ÖART BOOK¡×¤È¡ÖSTORYBOARD BOOK¡×¤¬±Ç²è¸ø³«Æü¤Î10·î12Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¡ÖART BOOK¡×¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¿¿Æó¤¬À¸¤ß¤À¤·¤¿±Ç²è¤ÎÈþ½ÑÀßÄê¡¢Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡¢ÇØ·ÊÈþ½Ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖSTORYBOARD BOOK¡×¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¡¦À¾¸«¾Í¼¨Ïº¤Ë¤è¤ë³¨¥³¥ó¥Æ¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¢£ËþÅç¿¿Ç·²ð¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÌòÊÁ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÆó¿Í¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©¡ËËÜÊÔ¤ÎÃæ¤Ë¥¦¥£¥ê¡¼¤¬¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ¤Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤äR&B¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÄó°Æ¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡È»ö·ï¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤Ð¤·¤¤»ö·ï¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¸÷¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Êµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡ËÁÇÅ¨¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬ºî¶Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¹¤«¤é¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹»ö¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¡È±¿Ì¿¡É¤ò¥é¥Ã¥×¤Î²Î»ì¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤ä¡¢¸Î¶¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¦¥£¥ê¡¼¤¬¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÃæ¤ËºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤ÆÌã¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¡¢µ×¤·¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í§Ã£¤ÎÂ¸ºß¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡ªÀ§Èó¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÀÊ¤òÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ú¤â¤Ã¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê14Ëç¡Ë¡Û
STUDIO4¡î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ç¥·¥Íºî²È¥®¥è¡¼¥à¡ÈRUN¡É¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒANKAMA¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤ÈÉÏË³¿Í¤Î¿á¤Î¯¤Þ¤ê¤È²½¤·¤¿¥À¡¼¥¯¡¦¥ß¡¼¥È¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÉñÂæ¡£¥ê¥Î¤³¤È¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Î¤Ï¡¢³¼¹üÆ¬¤Î¿ÆÍ§¥ô¥£¥ó¥¹¡¢²²ÉÂ¤Ê¥¦¥£¥ê¡¼¤È3¿Í¤Ç¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥Î¤Î¤µ¤¨¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ê¥Î¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤À¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥ÎÌò¤òÁðù¬¹ä¡¢¥ô¥£¥ó¥¹Ìò¤òÊÁËÜ»þÀ¸¡¢¥¦¥£¥ê¡¼Ìò¤òËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥³¥¦¥â¥ê¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëËþÅç¤Ï¡¢¡ÖWilly a.k.a. Shinnosuke Mitsushima¡×¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÈThe King of DMC¡É¤ò²Î¾§¡£ËÜÊÔ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥é¥Ã¥×¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÈThe King of DMC¡É¤Ï9·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢³¨¥³¥ó¥ÆÃ´Åö¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºî²è¤ò¼ê³Ý¤±¤¿À¾¸«¾Í¼¨Ïº¤Ë¤è¤ë¡¢ËþÅç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¦¥£¥ê¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢ËþÅç¤Î»÷´é³¨¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤äËþÅç¤ÎÏ¿²»É÷·Ê¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Ã¥×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿ËþÅç¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î²Î¾§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡È»ö·ï¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¹¤«¤é¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹»ö¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¡È±¿Ì¿¡É¤ò¥é¥Ã¥×¤Î²Î»ì¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤ä¡¢¸Î¶¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¦¥£¥ê¡¼¤¬¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÃæ¤ËºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤ÆÌã¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ø¥à¥¿¥Õ¥«¥º¡Ù¤Î¡ÖART BOOK¡×¤È¡ÖSTORYBOARD BOOK¡×¤¬±Ç²è¸ø³«Æü¤Î10·î12Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¡ÖART BOOK¡×¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¿¿Æó¤¬À¸¤ß¤À¤·¤¿±Ç²è¤ÎÈþ½ÑÀßÄê¡¢Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡¢ÇØ·ÊÈþ½Ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖSTORYBOARD BOOK¡×¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¡¦À¾¸«¾Í¼¨Ïº¤Ë¤è¤ë³¨¥³¥ó¥Æ¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¢£ËþÅç¿¿Ç·²ð¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÌòÊÁ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÆó¿Í¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©¡ËËÜÊÔ¤ÎÃæ¤Ë¥¦¥£¥ê¡¼¤¬¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ¤Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤äR&B¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÄó°Æ¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡È»ö·ï¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤Ð¤·¤¤»ö·ï¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¸÷¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Êµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡ËÁÇÅ¨¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬ºî¶Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¹¤«¤é¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹»ö¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¡È±¿Ì¿¡É¤ò¥é¥Ã¥×¤Î²Î»ì¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤ä¡¢¸Î¶¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¦¥£¥ê¡¼¤¬¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÃæ¤ËºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤ÆÌã¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¡¢µ×¤·¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í§Ã£¤ÎÂ¸ºß¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡ªÀ§Èó¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÀÊ¤òÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª