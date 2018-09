『HiGH&LOW』シリーズのスピンオフ映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』の公開を記念し、21日19時よりシリーズ過去5作品がニコニコ生放送にて一挙放送されることが決定した。

今回放送されるのは、ドラマのシーズン1にあたる「HiGH&LOW 〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜」、それに続くドラマ「HiGH&LOW SEASON 2」、記念すべき映画第1作『HiGH&LOW THE MOVIE』、映画第2弾『HiGH&LOW THE RED RAIN』、スピンオフドラマ「HiGH&LOW THE DTC」の5作品。

放送日時は21日19時〜23日4時の予定。さらに、詳細は明らかになっていないが、放送内でのサプライズも予定されているという。

ド迫力アクションが魅力の『HiGH&LOW』シリーズとは一味違い、アクション要素なしの『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』は9月28日より公開。あてのないバイク旅に出た山王連合会のダン(山下健二郎)、テッツ(佐藤寛太)、チハル(佐藤大樹)ら通称DTCが、旅先の温泉街で繰り広げる人情劇を描く。(編集部・吉田唯)

『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』公開記念 HiGH&LOWシリーズ一挙放送は9月21日19時〜23日4時にニコニコ生放送にて放送