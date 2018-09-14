Zepp Fukuokaが2年半ぶり復活 12・7こけら落とし公演はSMA大集結
2016年5月に17年の歴史に幕を下ろした福岡のライブホール・Zepp Fukuokaが、12月7日に2年7ヶ月ぶりに復活することが発表された。こけら落とし公演は、1999年のオープニング公演および2016年の最終日にもイベントを行ったソニー･ミュージックアーティスツ（以下SMA）の所属アーティストがジャンルを超えて集結する。
【写真】2016年5月に奥田民生、PUFFYらが“お別れ”ライブ
『SMAのド自慢』と題した公演には、SMAの所属アーティストが「これでもか！」と登場。奥田民生、ABEDON、PUFFYといったSMAの看板アーティストをはじめ、アキラ100%、ハリウッドザコシショウ、マツモトクラブといったお笑い芸人、さらにはVTRで土屋太鳳、二階堂ふみ、成田凌ら女優・俳優陣も出演し、Zepp Fukuokaの復活を盛り上げる。
Zepp Fukuokaは、入居していた商業施設「ホークスタウンモール」の再開発に伴い、2016年5月に閉館したが、今年11月21日に同所跡地に開業する「MARK IS福岡ももち」に再出店。福岡エリア最大級の約1500人（スタンディング）収容可能としている。
こけら落とし公演のチケット最速先行受付はきょう14日正午から、一般発売は10月20日午前10時スタート。
■『SMAのド自慢』出演者
ABEDON、上中丈弥（THEイナズマ戦隊）、OKAMOTO'S、奥田民生、CHEMISTRY、鈴木貴雄（UNISON SQUARE GARDEN）、チャラン･ポ･ランタン、堂島孝平、PUFFY、フジファブリック、八熊慎一（SPARKS GO GO）、Rei、渡辺シュンスケ（Schroeder-Headz）
アキラ100%、かながわIQ、コウメ太夫、ハリウッドザコシショウ、マツモトクラブ ほか
▽VTR出演
倉科カナ、土屋太鳳、成田凌、二階堂ふみ、渡辺満里奈
【写真】2016年5月に奥田民生、PUFFYらが“お別れ”ライブ
『SMAのド自慢』と題した公演には、SMAの所属アーティストが「これでもか！」と登場。奥田民生、ABEDON、PUFFYといったSMAの看板アーティストをはじめ、アキラ100%、ハリウッドザコシショウ、マツモトクラブといったお笑い芸人、さらにはVTRで土屋太鳳、二階堂ふみ、成田凌ら女優・俳優陣も出演し、Zepp Fukuokaの復活を盛り上げる。
Zepp Fukuokaは、入居していた商業施設「ホークスタウンモール」の再開発に伴い、2016年5月に閉館したが、今年11月21日に同所跡地に開業する「MARK IS福岡ももち」に再出店。福岡エリア最大級の約1500人（スタンディング）収容可能としている。
こけら落とし公演のチケット最速先行受付はきょう14日正午から、一般発売は10月20日午前10時スタート。
■『SMAのド自慢』出演者
ABEDON、上中丈弥（THEイナズマ戦隊）、OKAMOTO'S、奥田民生、CHEMISTRY、鈴木貴雄（UNISON SQUARE GARDEN）、チャラン･ポ･ランタン、堂島孝平、PUFFY、フジファブリック、八熊慎一（SPARKS GO GO）、Rei、渡辺シュンスケ（Schroeder-Headz）
アキラ100%、かながわIQ、コウメ太夫、ハリウッドザコシショウ、マツモトクラブ ほか
▽VTR出演
倉科カナ、土屋太鳳、成田凌、二階堂ふみ、渡辺満里奈