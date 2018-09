モノであふれかえった“汚部屋”の住人というと、どんな姿を想像するでしょうか? 片付けをサボってきた怠け者や、ヤケになった世捨て人が浮かぶかもしれません。日本ではADHD(注意欠陥・多動性障害)の症状とあわせて論じられてきた経緯もあり、“汚部屋イコール片付けられないこと”との認識が一般的だと思います。でも、近年こうした論調に一石を投じる分析が出始めています。部屋が散らかるのは、単に片付けられないだけではなく、逆にためこんでしまうからという見方。つまり、不真面目さよりも、モノに対する神経質なこだわりこそが“汚部屋”を生む一因だというわけです。◆正式に「 病気 」と認められた「ためこみ症」他人から見ればゴミにしか見えないものにまで価値を与えてしまう「Hoarding Disorder」、日本語では「ためこみ症」と呼ばれるこの症状。2013年にはアメリカ精神医学会の診断基準「DSM-5」の中に新たに分類され、精神疾患として認められるようになりました。今年6月、WHO(世界保健機関)も正式な病気とする見解を発表したことから、にわかに注目を集めています(※)。英紙ガーディアンの電子版の記事‘It looks like you’re a lazy idiot’: hoarders welcome medical classification(2018.8.18)から、実際の例を見ていきましょう。エジンバラ近郊に住むデイヴィッド・ウッズ(50)の部屋は、合わせて15000タイトルもの本とDVDで埋め尽くされています。学生時代から買い続けてきた結果なのですが、そもそもの動機は“もっと世の中を知りたい”という純粋な欲求を満たすためでした。ここまでなら誰もが経験することですよね。しかし、その先にためこみ症の困難があるのです。ウッズの向学心は、年齢とともに方向性を失い始めます。熱心な向学心が、取り立てて読む必要のない本まで買ってしまうことにすり替わってしまったからなのですね。いま、彼の蔵書は微生物学からタロット占星術、果ては経済格差から政治学に至るまで、多岐に渡るのだそう。ただし、このコレクションはポジティブな好奇心ではなく、「自分は十分に世界を理解していないのではないか」との恐怖心から生まれたのだとウッズは告白しています。これこそが、ためこみ症の特徴そのものなのです。「収集家とは異なり、整理した状態で物をためることはなく、ほとんど価値のないものでも手放すのに困難を覚えます」(権威ある医学情報メディア「MSDマニュアル」家庭版 より)◆「買っておかなければ」という強迫観念さらに、次から次へと“あなたへのおすすめ商品”がサジェストされるネットショッピング全盛の現代。“今のままでは不十分だ”と考えるためこみ症の患者を悪化させる環境が整ってしまっているのですね。だから、いま必要でなくても、いつか必要になるかもしれない。ならば、とりあえず買っておかなければ。こうした強迫観念も重なり、モノを処分できない負のスパイラルにハマってしまうのでしょう。では、もし身近の人間にためこみ症を疑わせる事例が思い当たった場合、どうしたらいいのでしょうか? 英医療サイト「NHS」は、まず総合診療医の診察を受けることをすすめています。でも、ためこみ症の患者は、自分に必要だと思ってためこんでいるケースがほとんどなので、力づくで対処するのはNG。たとえ部屋が汚れ散らかっていても、決してヒステリックに叱ってはいけません。まずは快適で健全な生活が送れるように手助けをしたいのだと意思表示するようにしましょう。そこから徐々に片付けに取り掛かれるよう、丁寧なプロセスを踏んでいくことが大切。ウッズはためこみ症の苦しさをこう語っています。「コーヒーでもいかが?なんて友だちを呼んでみたいものだけど、できないんだ。だってリビングには足の踏み場もないんだから」彼らは決して怠け者なのではありません。まずはここから理解を広めていくことが必要なのだと思います。※2018年6月、WHOが約30年ぶりに改訂した国際疾病分類第11回改訂版(ICD-11)に、「Hoarding Disorder」が記載された。<文/石黒隆之>