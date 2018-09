あらためて子供は正直だなあ…と思えるエピソードをご紹介したい。

正直者は、掲示板redditユーザー「LucentPhoenix」さんの10歳になる息子である。

彼の宿題をのぞいてみると、こんな質問とそれに対する男の子の回答が書かれていた。

Honesty in my son’s homework from funny