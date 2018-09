一目会ったあの人にどうしても会いたくて、執念で探し出した男性が、複数の海外メディアで取り上げられるなど注目を集めている。

先日カナダのとあるバーで、カルガリー大学に通う「ニコル」という女性と出会ったカルロスさん。

翌日、さっそく教えてもらった連絡先にコンタクトしてみたが、残念ながらニコルさんにはつながらず。どうやら番号が間違っていたようだ。

CBCが伝えるところによると、カルロスさんはあきらめなかった。

「君がくれた番号間違っていたよ」という件名で、同大学に通う「ニコル」「ニッキー」「ニッキ」「ニコレット」「ニック」に至るまで、似たような名前の人も含め、総勢246人にメールを送って意中の人を探したのだ。

当のニコルさんは見つからなかったが、意外な展開に他のニコルさんが多数結束。

この日、大学に通う一部のニコルさんが一堂に会した。

Some dude emailed every Nicole at U of C to try to find the girl he met last night and instead they formed a girl gang and I am legit DYING @ucalgary #nicolefromlastnight pic.twitter.com/ql4sxuBADQ

- sarah jurassic park (@ParisEsther) 2018年9月8日