ディズニーと鬼才ティム・バートン監督が、世界中から愛される名作『ダンボ』を全く新しい物語として実写映画化!全世界注目の最新作『ダンボ』の日本公開日が決定。この度、ティザービジュアルと特報映像が解禁となった。

この度解禁されたティザービジュアルは【“奇跡”が飛び立つー】という感動を予感させるコピーと共に、原作アニメーションを彷彿とさせるダンボのシルエットが描かれた世界観たっぷりのビジュアル。同時に解禁された映像では、寝床の藁のベッドから恐る恐る顔を上げ大きな耳の間からつぶらな瞳を覗かせる赤ちゃん象=ダンボの姿が確認できる。原作アニメーションの姿を忠実に踏襲しながらも完全実写化され、見る者の想像を上回る可愛らしいその姿は、まさに奇跡の一言。映像の終盤には、このダンボが大きな耳で宙を飛ぶシーンを垣間見る事ができ、ファンタジックなこの映像はファンならずとも注目を集めること間違いない。

1941年、ウォルト・ディズニーが贈りだした名作『ダンボ』は、他の象と違いあまりにも大きな耳だったため仲間はずれにされてしまうダンボの成長物語。悲しみに沈むダンボを勇気づけるネズミのティモシーとの友情や、母の愛情にささえられながら、ありのままの自分を信じて大空を舞う姿は全世界で共感を呼んだ。シンプルながら“他者との違いを受け入れ、夢と希望を取り戻す”奥深いストーリーを表現したこのアニメーションは第2回カンヌ国際映画祭でのアニメーション賞を受賞するなど世界中で高い評価を受け、現在でも愛され続ける不朽の名作となった。

ダンボとの出会いにより、夢と希望を取り戻していく家族の物語この名作をベースに、オリジナル脚本で実写映画化に挑戦したのは『バットマン』、『シザーハンズ』、『チャーリーとチョコレート工場』、『アリス・イン・ワンダーランド』などで知られる鬼才ティム・バートン監督。「(『ダンボ』が)お気に入りのディズニー・アニメーション」と語る彼が、その独特な映像美と世界観でファンタジックに描く奇跡の物語に期待が高まる。キャストには、コリン・ファレル(『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』)、マイケル・キートン(『バットマン』『スパイダーマン:ホームカミング』)、エヴァ・グリーン(『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』)といったハリウッド超大作に常連の豪華キャストに加え、解禁された特報でファレルと共にダンボと対面しているニコ・パーカー、フィンリー・ホビンスといった子役にも注目が集まっている。

■『ダンボ』

2019 年3 月29 日(金)全国公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(c) 2018 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved