パンクロックバンド「Hi-STANDARD」を追ったドキュメンタリー映画「SOUNDS LIKE SHIT the story of Hi-STANDARD」が、11月10日から公開されることがわかった。

9月9日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われたライブイベント「AIR JAM 2018」内で、号外配布という形で発表された。公開日以外の詳細は明らかになっていないが、映画公式サイト(https://soundslikeshit.net)がオープン。本サイトでは前売り鑑賞券の購入が可能で、今後は上映館や内容などの続報が掲出される。

また会場で配布された号外は、9月14日まで全国コンビニのネットプリントで印刷ができる。