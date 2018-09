ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、毎年大好評のシーズナル・イベント『ユニバーサル・ワンダー・クリスマス』を、2018年11月9日(金)から2019年1月6日(日)まで開催!

300万人が涙した“世界最高”のクリスマス・ライブショー『天使のくれた奇跡』シリーズが10年目にてして、ついにグランドフィナーレを迎えるほか、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では『ホグワーツ・マジカル・ナイト』がスケールアップして同日解禁されます。

さらに2017年大好評だったエンターテイメント『ミニオン・ハチャメチャ・クリスマス・パーティ』も、演出をさらにパワーアップさせて登場します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2018年11月9日(金)〜2019年1月6日(日)

2008年の登場以来、300万人ものゲストを感動させ、“世界最高”の栄誉に何度も輝くなど、世界的に評価されてきたクリスマス・ライブショー『天使のくれた奇跡』シリーズが、10年目の2018年冬、ついにグランドフィナーレを迎えます。

深い愛情が起こす奇跡のストーリーと壮大な演出によって、見る人それぞれが圧倒的な感動を味わえるクリスマス・ライブショーの上演は、いよいよ2018年が最後となります。

また、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、冬の魔法界を象徴する夜のキャッスル・ショー『ホグワーツ・マジカル・ナイト』が圧倒的に進化し、2018年も上演。

2014年のエリア誕生以来、パーク最大の冬の魔法が登場します。

さらに日中には、大人気のミニオンたちが繰り広げる“ハチャメチャ”なクリスマス・エンターテイメント『ミニオン・ハチャメチャ・クリスマス・パーティ』を開催。

大人気エリア「ミニオン・パーク」もエリア誕生以来初、エリア全体がクリスマス装飾で彩られ、一日中、ミニオンたちとハチャメチャに楽しめる“イエロー・クリスマス”を楽しむことができます。

クリスマス・ライブショー『天使のくれた奇跡』 シリーズが、10年目にして、ついにグランドフィナーレ!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

※画像は2017年のものです

『天使のくれた奇跡 〜The Voice of an Angel〜』

開催場所:ニューヨーク・エリア グラマシーパーク

開催回数、時間:約25分1日1〜2回開催 ※開催回数、開始時間は日によって異なる

『天使のくれた奇跡』シリーズは、2008年の登場以来、10年に渡り3つのストーリー変遷を遂げるとともに、世界最高の名誉に何度も輝くなど、シリーズ累計300万人が涙したクリスマス・ライブショー。

そんな『天使のくれた奇跡』シリーズが2018年ついにグランドフィナーレを迎えます。

2018年で10年目の『天使のくれた奇跡 〜The Voice of an Angel〜』は、エンターテイメント業界で世界的に最も優れたライブ・エンターテイメントに対して贈られる「2017 IAAPA BRASS RING AWARDS」で最優秀賞を受賞した、世界最高のクリスマス・エンターテイメントです。

色彩豊かで壮大なプロジェクション・マッピングが一面に投影されるステージで、美しい音楽にのせて、クリスマスの夜に親子の深い愛情が奇跡を起こす感動のストーリーを楽しむことができます。

ショーのクライマックスでは、天使が空を舞うスペクタクルな演出とともに、華やかなパイロ(演出用花火)が夜空を埋めつくし、世界最高の輝きを誇る『イリュージョン・クリスマスツリー』が、2017年より電飾数をアップし、より煌びやかに点灯。

誰もが息をのむ壮大なスケールの演出によって、強烈な感動を味わうことができます。

2018年が最後となる、壮大なクリスマス・エンターテイメントをぜひ楽しんでくださいね☆

『天使のくれた奇跡 〜The Voice of an Angel〜』特別鑑賞エリア

価格:特別鑑賞エリア(プレミア席)・・・3,056円(税込 3,300円)〜

特別鑑賞エリア(通常席)・・・1,204円(税込 1,300円)〜

販売日程:2018年9月27日(木)〜売り切れ次第、販売終了

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式 WEB サイト、

Yahoo!チケット、ローソンチケット(WEB サイト)、

オフィシャルホテル、パークのチケットブースおよび一部の物販店舗

※Yahoo!チケット、ローソンチケット(WEBサイト)は、事前販売のみ、当日チケットの販売はありません。

鑑賞場所:グラマシーパーク中央の特別鑑賞エリア(ニューヨーク・エリア)

ショーをより感動的に楽しめるよう、2種類の特別鑑賞エリアが用意されます。

圧倒的な光と音楽に包まれる特別なエリアで、大切な人と過ごす感動のクリスマス体験を満喫してくださいね☆

クリスマス・シーズン限定『ユニバーサル・エクスプレス・パス 〜ウィンター・スペシャル〜』登場

価格:6,019円(税込 6,500円)〜

販売日程:2018年9月27日(木)〜売り切れ次第、販売終了

※詳細はユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式WEBサイトをご確認ください。

人気アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ライド』など、3つのアトラクションの待ち時間を短縮できる「ユニバーサル・エクスプレス・パス」に、2018年ついにフィナーレを迎える『天使のくれた奇跡 〜The Voice of an Angel〜』の特別鑑賞エリア入場券がセットになった、『ユニバーサル・エクスプレス・パス 〜ウィンター・スペシャル〜』も販売。

特別な冬を存分に遊びつくしたい方へオススメです。

壮大なキャッスル・ショー『ホグワーツ・マジカル・ナイト』2018年冬も開催決定!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『ホグワーツ・マジカル・ナイト』

開催期間:2018年11月9日(金)〜2019年2月28日(木)

開催場所:ホグワーツ城前

開催時間、回数:約10分 ※開始時間、開催回数は日によって異なる

※『ホグズミード村のクリスマスツリー』の魔法体験には、専用の杖「マジカル・ワンド」が必要です

※『ホグズミード村のクリスマスツリー』は2019年1月6日(日)まで開催

※『ホグワーツ・マジカル・ナイト』は2019年1月7日(月)以降は内容を一部変更して開催されます。

ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターでは、2017年大好評のキャッスル・ショー『ホグワーツ・マジカル・ナイト』がスケールアップして登場。

ホグワーツ魔法魔術学校の生徒が様々な魔法をかけると、魔法界ならではのハプニングが次々と起き、冬の魔法界に様々な光景をもたらします。

フィナーレでは、強い光を灯す呪文『ルーモス・マキシマ』が唱えられると、ホグワーツ城は隅々まで圧倒的な輝きを放ち、人間界では見たことのない光景が魔法界を包み込み、感動に包まれます。

また、クリスマス装飾で彩られたホグズミード村では、『ホグズミード村のクリスマスツリー』や、冬限定メニューなど、この時期しか体験できない冬の魔法界ならではの体験が満載。

はじめて魔法の世界に出会った時のような感動を味わえます。

ミニオンと一緒に一日中ずっとハチャメチャ“イエロー・クリスマス”!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『ミニオン・ハチャメチャ・クリスマス・パーティ』

開催期間:2018年11月9日(金)〜2019年1月6日(日)

開催場所:パレードルート

開催時間、回数:約20分1日1回開催 ※開始時間は日によって異なる

大人気のミニオンたちが、テーマカラーの“イエロー”をモチーフにした“イエロー・クリスマス”で、ゲストにハチャメチャなクリスマスを届けてくれます!

2017年大好評を博したエンターテイメント『ミニオン・ハチャメチャ・クリスマス・パーティ』は、演出をさらにパワーアップ。

にぎやかな音楽が鳴り響き、クリスマス衣装のミニオンたちがフロートに乗って登場すれば、パーティのはじまり☆

ミニオンが大好きなバナナや星など、様々な形をした泡がふわふわと空に浮かび上がり、目の前にはイエローのバルーンが飛び交うなど、ゲストはあっという間にミニオンたちの“ハチャメチャ”に巻き込まれます。

一緒になって大はしゃぎでダンスを楽しんだ後、フィナーレにはミニオンカラーの“イエロー”に染まるサプライズ演出も!

大人も子どもも楽しさ全開のクリスマス・パーティです。

また、大人気エリア「ミニオン・パーク」は、エリア誕生以来初となるクリスマス装飾で彩られるほか、クリスマス衣装のミニオンたちとふれあえる「ミニオン・グリーティング」など、ミニオンたちと一緒に大はしゃぎできる“イエロー・クリスマス”を一日中満喫できます。

何もかもが“特別な冬”で、今しか体験できないユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクリスマスに期待が膨らみます!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」は、2018年11月9日(金)から2019年1月6日(日)までの期間限定で開催です☆

Despicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved.

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & Warner Bros. Entertainment Inc. J.K. ROWLING`S

WIZARDING WORLD J.K. Rowling and Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s18)

Copyright © 2018 Dtimes All Rights Reserved.