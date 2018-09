全米大ヒット中のロマコメ映画「クレイジー・リッチ!」で共演しているミシェル・ヨーとオークワフィナが、新作アクション「Everything Everywhere All at Once(原題)」に出演交渉中であることがわかった。

米ハリウッド・レポーターによれば、本作のストーリーなど詳細は不明だが、「アベンジャーズ インフィニティ・ウォー」のアンソニー&ジョー・ルッソ兄弟による新会社AGBOが製作する企画として注目されている。

サンダンス映画祭で話題となった映画「スイス・アーミー・マン」(ポール・ダノ、ダニエル・ラドクリフ出演)の監督で、“ダニエルス”として知られる監督コンビ、ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナートがメガホンをとる。

ヨーとオークワフィナが共演している「クレイジー・リッチ!」は、シンガポールを舞台に恋人とセレブ一族との間で揺れる独身女性(コンスタンス・ウー)の葛藤と成長を描いた作品。メインキャストすべてがアジア系のハリウッド映画としては異例のヒットを飛ばし、続編の製作も進行している。9月28日から日本で公開される。