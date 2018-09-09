¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡ÖÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤¿¤¤ÂÞÌÍ¡×¤ª¤¹¤¹¤á£³Áª¡ª
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÊKALDI COFFEE FARM¡Ë¤Ç¡ÖÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤¿¤¤ÂÞÌÍ¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¾Æ¤¤½¤Ð¤È¤«¤ÎÂÞÌÍ¡£¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¤½¤Î¼ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥ê¥ÔÇã¤¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ê¤ÈÄÌÇ¯¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤òÁª¤ó¤À¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡Á m(_ _)m
¡ ¥×¥ê¥Þ¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È ¥é¥¯¥µ¥é¡¼¥á¥ó332±ß¡Ã694kcal¡Ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÇã¤¨¤ëÂÞÌÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¸ÄÀÇÉ¡Ø¥×¥ê¥Þ¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È ¥é¥¯¥µ¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎÁÍý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥¯¥µ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤È¡¢¥¨¥Ó¤ÎÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥¹¡¼¥×¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¥Ô¥ê¥ê¤È¿É¤ß¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¸ÄÀÇÉ¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡¡ÂÀ¤á¤Î¤â¤Ã¤Á¤êÌÍ¤ÏÉ÷Ì£¤Î¼å¤¤ÅÀ¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£¤«¤Ê¤ê¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤éÂ¿¤á¤Ë¶ñºà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¹ëÀª¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¤Ã¡£»Ä¤ê¥¹¡¼¥×¤Ï¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤Æ¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡£
¢ ¥×¥ê¥Þ¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È ¥«¥ì¡¼¥é¡¼¥á¥ó332±ß¡Ã705kcal¡Ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
Àè¤Û¤É¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥é¥¯¥µ¤ÈÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ø¥×¥ê¥Þ¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È ¥«¥ì¡¼¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤â¤Þ¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸ÄÀÇÉ¡£ÆüËÜÅª¥«¥ì¡¼Ì£¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ç¿¼¤¤¥«¥ì¡¼Ì£¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤ß¡¢¥¨¥Ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ê¤É¤âÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÝÌ£¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¤¸¤ï¤¸¤ï·Ï¤Î¿ÉÌ£¤¬¤Þ¤¿¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÀ¤á¤ÎÌÍ¤Ï¡¢Àè¤Î¥é¥¯¥µÆ±ÍÍ¡¢É÷Ì£¤ÏÇö¤á¡£¤Þ¤¡¡¢¥¹¡¼¥×¤¬Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜÉÊ¡¢mitokÊÔ½¸Éô¤Î¤´¶á½êÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ï¤ê¤È¥ì¥¢·Ï¡£¸«¤«¤±¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊ£¿ô¥²¥Ã¥È¤·¤ÆÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£ ¾å³¤¾Æ¤¤½¤Ð220±ß¡Ã321kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
mitokÊÔ½¸Éô¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥ê¥ÔÇã¤¤Î¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤Ü¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÂÞÌÍ¡Ø¾å³¤¾Æ¤¤½¤Ð¡Ù¤Ç¤¹¡£1ÂÞ2¿©Æþ¤ê¡£è§¤Ç¤Æ¤«¤é¾Æ¤¯¤È¤¤¤¦Ä´Íý¼ê½ç¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ê¡Á¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¾Æ¤ÌÜ¤Ä¤¤Î¤â¤Ã¤Á¤êÂÀÌÍ¤Î¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Â¾¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¡£Ì£¤ï¤¤¤Ï±öÌ£¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î»ÝÌ£¤ÇËÜ³ÊÃæ²Ú¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â¤Þ¤¿¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤¿¤Ã¤×¤ê¶ñºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤´ÃÚÁö¤È¤·¤Æ¤ª¿©¤Ù¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö»³Ü¥Ì£¡×¤È¤«¡Ö³¤Ï·±öÌ£¡×¤È¤«¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¸«¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÂÞÌÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥×¥ê¥Þ¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¿¤Á¤Ï¤É¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¹â¥«¥í¥ê¡¼¿©ÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ß´³¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×Êý¤Ï¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Î¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£