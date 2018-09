突然ショッキングな出来事が目の前で起これば、咄嗟の判断が鈍ることもあり得るのだろうか。このほど中国の上海で、川に落ちた飼い犬を助けようとして我が子を放置してしまった母親がネット上で批判を浴びた。『shanghaiist』などが伝えている。



8月29日の午後、上海に暮らす母親は4歳になる娘と飼い犬2匹をともなって浦東の黄浦江のそばにやってきた。犬と娘を遊ばせていた穏やかな時間も束の間、突然、飼い犬の1匹が川に落ちた。その光景を見た母親は、犬を救おうと躊躇うことなく自らも川へ飛び込んだ。



結局、母親は500メートル流された地点で救助隊員らが投げた浮輪にしがみつき、難を逃れた。幸い犬も助けることができ片手で犬を抱え、もう片手で浮輪を持った母親はボートに乗って救助隊に引き上げられたが、幼い我が子を川沿いに放置したままであることに気付いたのか半狂乱状態になった。



結果として陸に上がった母親は、警察の協力で無事に娘ともう1匹の犬に再会することができた。下手をすれば惨事になりかねない事態であったが、犬も子供も無事というハッピーエンドとなったことでこの母親は安堵したことであろう。しかしこのニュースを知ったネチズンからは、Weiboで「犬と子供のどっちが大切なんだ!?」と母親の行動を批判する声があがっている。



