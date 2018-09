イケメン大集合の“銀魂”男祭り大盛況!吉沢亮が変顔披露、柳楽優弥は「I Say “ギン” You Say “タマ”」

イケメン大集合の“銀魂”男祭り大盛況!吉沢亮が変顔披露、柳楽優弥は「I Say “ギン” You Say “タマ”」