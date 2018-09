現地時間6日に死去した米俳優バート・レイノルズさんが、出演予定だったクエンティン・タランティーノ監督の新作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド(原題) / Once Upon a Time in Hollywood』の撮影を目前に亡くなっていたと、The Hollywood Reporter などが報じた。

1969年のハリウッドを舞台に、カルト集団“マンソン・ファミリー”が実際に起こした「シャロン・テート殺害事件」を描く本作。バートさんは、カルト集団を率いるチャールズ・マンソンらが住んでいた牧場のオーナー、ジョージ・スパーンを演じる予定だった。

本作は現在アメリカ・ロサンゼルスで制作されており、同サイトの情報筋によると、バートさんは数週間以内に、撮影に参加する予定だったという。またTMZ.comによると、バートさんは6月に行われた台本の読み合わせにも参加していたという。

同作には、主演のレオナルド・ディカプリオさん、ブラッド・ピットさんら実力派俳優が出演。バートさんの姪ナンシーさんは、現地時間6日に発表した声明の中で「私の叔父はタランティーノ監督をはじめ、素晴らしいキャストとの共演を心待ちにしていました」とコメント。バートさんの熱い想いは、惜しくも叶わぬものとなってしまった。

キャストにはその他、マーゴット・ロビーさん、アル・パチーノさん、ダコタ・ファニングさん、ティム・ロスさん、カート・ラッセルさんなどが名を連ねる。全米公開は2019年7月26日を予定しており、日本でも2019年下半期に公開予定。(編集部・倉本拓弥)