映画『ロンゲスト・ヤード』『キャノンボール』『ブギーナイツ』などで知られる米俳優のバート・レイノルズさんが、82歳で亡くなった。The Hollywood Reporter などは、バートさんが6日(現地時間)米フロリダ州の病院で息を引き取ったことを代理人が発表したと報じた。

バートさんは、1936年生まれで米ミシガン州出身。1950年代に、テレビを中心に俳優活動を開始した。大学時代はアメリカンフットボールの選手として活躍した経験があり、アメフトをテーマにした映画『ロンゲスト・ヤード』(1974)では主演を果たしている。

1997年にはカルト的人気を誇る『ブギーナイツ』に出演。同作での演技を評価され、アカデミー賞助演男優賞にノミネートされた。また、映画監督やプロデューサー業も行っていた。

近年も精力的に活動しており、クエンティン・タランティーノ監督が手掛ける新作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド(原題) / Once Upon a Time in Hollywood』に出演する予定だった。(編集部・梅山富美子)