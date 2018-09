“みちょぱ”こと池田美優とレイザーラモンRGが、9月5日にロックファンの聖地「Hard Rock Cafe Tokyo」で行われた映画『ボヘミアン・ラプソディ』のフレディ・マーキュリー誕生日イベントに登場した。「世界で最も売れたアーティスト」に名を連ね、マイケル・ジャクソンやエアロスミスらとともにロックの殿堂入りをはたした伝説のロックバンド「クイーン」。今なお、世界中を魅了し続けるクイーンの現メンバーのブライアン・メイとロジャー・テイラーを音楽総指揮に迎え、1991年に惜しまれながらもこの世を去ったフレディ・マーキュリーの姿を描いているのが、映画『ボヘミアン・ラプソディ』だ。劇中に甦った不朽の名曲には、主にフレディ自身の歌声が使われ、その唯一無二の歌声は心臓に鳥肌が立つほどの感動を呼び起こす。そんなフレディの誕生日である9月5日に行われた本イベント。RGは自身のネタでその楽曲を使用するほどのクイーンファン。一方、みちょぱはクイーン初心者。そのみちょぱのため、RGはクイーンファン代表として、フレディをイメージした黄色いジャケットを着て登場し「アイム フレディ・マーキュリー」と名乗るも、みちょぱからは速攻で「違う!」と突っ込まれ、会場の笑いを誘った。クイーンのタイトルを見ても知らないと言っていたみちょぱだが、「ウィ・ウィル・ロック・ユー(We Will Rock You)」や「伝説のチャンピオン(We Are the Champion)」の曲が流れると、すぐに「知ってる。聞いたことある! こういう曲名だったんですね」と反応。本作のタイトルにもなっている「ボヘミアン・ラプソディ(Bohemian Rhapsody)」についても、「どこかで聞いたことあるような曲ですね」と曲に聞き入っていた。ここで、RGから「世界で最も売れたアーティストって誰だと思う?」と聞かれたみちょぱは、「マイケル・ジャクソン?」と答えて見事正解。マイケル・ジャクソンやビートルズなどに次いで、クイーンが全世界で3億枚もアルバムを売り上げたことを知ると、みちょぱも「すごーい! そんな売れてんだ」と「すごい」を連発。さらに、レディー・ガガの名前がクイーンの「レディオ・ガ・ガ(Radio Ga Ga)」がもとになっていることや、ケイティ・ペリーにも影響を与えていることなどを知らされ、声を上げて驚いていた。また、この日はフレディのマイクをイメージした誕生日ケーキが登場。みちょぱの「フレディの誕生日に乾杯!」の掛け声で乾杯も行い誕生日を祝っていた。『ボヘミアン・ラプソディ』は11月9日より全国公開となる。