映画『スカイライン-征服-』の続編が、『スカイライン-奪還-』の邦題で10月13日(土)より公開される。この度、本作のキャラポスター4種が解禁となった。

解禁されたのは、フランク・グリロ演じる、息子を守り抜くために、未確認生物と戦うことになったLA警察の刑事マーク。宇宙船がラオスに不時着したために、最強格闘術シラットを駆使して、未確認生物との戦いに身を投じる『ザ・レイド』のイコ・ウワイス演じる反政府組織のボス・スアと、『ザ・レイド』のヤヤン・ルヒアン演じる悪徳警官隊の隊長チーフ、僅か3日間で地球を征服した謎の未確認生物の計4種類。

ポスターには、エイリアンとの血沸き肉躍る戦いに臨む、屈強なヒーロー達と、立ちはだかる未確認生物のビジュアルに、それぞれの特徴を表す漢字1文字「護」「攻」「破」「侵」があしらわれている。

解禁されたキャラクター・ポスターは、9月13日(木)より劇場にて掲出予定。

映画『スカイライン-奪還-』は10月13日(土)より全国公開

© 2016 DON’T LOOK UP SINGAPORE, PTE. LTD

