この度、シンガポールを舞台に恋人とそのセレブ一族との間で揺れる独身女性の葛藤と成長を描いた映画『クレイジー・リッチ!』が9月28日(金)より新宿ピカデリー他ロードショーとなる。本作は、世界17カ国で出版され女性の心を掴みベストセラーとなった大人気小説の映画化。ハイセンスなファッションに身を包み、目も眩むようなゴージャスな世界で繰り広げられる、<アジアNo.1バチェラー>を巡る女たちのバトルを描いている。この度、本編映像が解禁となった。

25年ぶりオールアジアンキャストのハリウッド映画として話題を呼んでいる『クレイジー・リッチ!』。≪身分違いの恋≫であるシンデレラストーリーを、おもしろ可笑しく、かつ現代的に描いているストーリーにも注目が集まる。

ニューヨーク大学の教授であるレイチェルが、仕事終わりにニックと喫茶店で待ち合わせて談笑をしているところから始まる。話題はニックの親友コリンの結婚話に。「付き合って一年以上だ。家族に会わせたい」と彼の故郷シンガポールで開かれるコリンの結婚式への同席を求められるレイチェル。今までは一緒にいても家族の話題は全くしなかったのに!急な展開に驚きつつ、レイチェルはどこか嬉しさを隠しきれない様子。しかし、後ろに怪しげな二人組の美女が…。一人の女性が立ち上がり、店を出るふりをしながらカウンターで向かい合うレイチェルとニックをまるでスパイかのようなテクニックで自撮り写真に収める!すかさずその写真をSNSへ『有名人発見!』と投稿!瞬く間に世界各地の“あの”ニック・ヤンを知る人々に届くのだ。『この女、誰!?』と某検索エンジンでレイチェルの素性を調べ始めるやいなや、ついには“レイチェル・チュウ”という名前一つで彼女のSNSアカウントまで辿りついてしまうのだ!

『彼、レイチェルを友人の結婚式に連れて行くつもりよ!』という情報もあっという間に拡散され、誰かが『彼の“お母様”は知ってるの?』と一言。すぐさまシンガポールにいるニックの親戚の女性一同へも情報が共有された途端、「ニックは恋人と一緒に帰ってくるの!?」「彼、一人で来ると思ってたわ」「レイチェル・チュウっていうらしいわよ」と、まるで世紀の大ニュースとでも言うように驚嘆の声があがる。その場にいたニックの“お母様”エレノアも、ついにレイチェルの存在を知ることとなる。まわりの女性たちが「良い探偵を紹介しましょうか?・・」と浮足立つ中、呆れ顔のエレノアには、どこか「受けて立つわ」という気持ちも表れている。こうして、御曹司のスーパーセレブ、ニック・ヤンを巡る女たちの闘いが、はじまるのだった…!!(※ちなみに、本映像のどこかに原作者であるケビン・クワンもカメオ出演しているので、ぜひ探してみてほしい!)

■『クレイジー・リッチ!』

9月28日(金)より新宿ピカデリー他ロードショー

配給:ワーナー・ブラザース映画

(c) 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND SK GLOBAL ENTERTAINMENT