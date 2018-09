広瀬アリスや窪田正孝が声優をつとめる映画『モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ』の主題歌をきゃりーぱみゅぱみゅが担当することがわかった。楽曲は本作のために書き下ろされた最新曲「キズナミ」で、サウンドプロデューサーの中田ヤスタカが手がけている。そしてこの度、映画版特別MVもあわせて解禁となった。本作は、13年前に突如として一部が空に浮いた現代の東京が舞台。幼い頃に両親を亡くし、祖母と共に地上で暮らす普通の高校生カナタ(窪田)は、空から降ってきた謎の少女ソラ(広瀬)と出会い、仲間と一緒に世界の命運をかけた戦いに挑むことになる。まだ自分が何者なのかわからない高校生のカナタが、ソラや仲間と共に戦う中で成長していく姿が描かれており、彼と仲間との強い絆をテーマにサウンドプロデューサーの中田ヤスタカが書き下ろした楽曲が「キズナミ」だ。きゃりーは楽曲に込められた思いについて「映画では、主人公のカナタ君が、ソラちゃんやヴァンパイアの兄妹トウヤとユウナと出会って、共に闘っていくことで成長し、仲間との『絆』の大切さを見つけていきます。友だちっていいなとか、守りたい大切な人と心でつながることの素晴らしさが、歌詞からも伝わってくると思います。とくに『キズナミ』というタイトルが大好きです。ポップなメロディに乗せて、大切な人を思い出すような心温まる曲になっていると思います」とコメントしている。製作のXFLAGは、主題歌にきゃりーが起用された理由について「世界から愛されるきゃりーさんのエンターテインメント性が『モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ』 の世界観と見事にマッチすると思い、主題歌をお願いしました。キャッチーな言葉遊びが印象的な楽曲で、きゃりーさんらしく本作で描かれるカナタの葛藤や繊細な気持ちを表現して頂いたと思っています」と語っている。解禁となったMVでは、公開前の貴重な本編映像も数多く使用されており、大迫力のバトルシーンも垣間見ることができる。カナタの「やっと見つけた」という印象的なセリフは一体何のことなのか? カナタとソラは何のために戦うのか? さらに13年前に浮いた東京に隠された真実とは? ポップな曲調ときゃりーぱみゅぱみゅらしい明るい歌声が、観客たちにも「生きる」勇気を与えてくれるようなMVとなっている。なおこの主題歌「キズナミ」は 9月26日に発売となるきゃりーぱみゅぱみゅのアルバム「じゃぱみゅ」に収録されることも決定。さらにアルバム発売に先駆けて、9月7日より先行配信されることも合わせて発表された。『モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ』は10月5日より全国公開となる。