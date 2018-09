ラストツアーを収録したライブDVD&ブルーレイが、発売から3日目で音楽映像作品史上初めてミリオンセールスを記録した安室奈美恵が、喜びのコメントを発表した。

安室は「ファンの皆さんや、サポートしてくださったスタッフの皆さんと一緒に作り上げたライブの作品がこのような記録を作ったこと、たいへん嬉しく思っております」と歴代最高記録を達成した今の気持ちを明かすと、「ライブは、1年に一度ファンの皆さんに会える唯一の場所でした。大きな勇気をもらい、大きな喜びをくれる場所でもありました」と自身にとってライブとは何だったのかを語った。最後に「ファンの皆様へ いつも応援してくださり、ありがとうございます。今回の作品は、私にとって生涯忘れられない作品となりました。たくさんの思い出が詰まったこの作品、ファンの皆さんにとっても思い出に残る作品になっていたら嬉しく思います」とファンへメッセージを送った。

今週発表のオリコン週間映像ランキング(9月10日付、集計期間:8月27日〜9月2日、オリコン調べ)で、DVD、ブルーレイ、ミュージックDVD・ブルーレイの各ランキングで初登場1位を獲得した「namie amuro Final Tour 2018 〜Finally〜」(8月29日発売)。8月30日付のデイリーランキングで累積売り上げをDVD56.7万枚、ブルーレイ52.5万枚、合計109.1万枚とし、発売3日間で音楽映像作品史上初のミリオンセールスを突破した同作の発売初週の売り上げは、DVD、ブルーレイともに音楽映像作品歴代最高となるDVD68.1万枚、ブルーレイ61.1万枚、合計で129.2万枚を記録。音楽映像作品によるDVD、ブルーレイの初週売り上げ合計100万枚の突破は史上初となった(DVDは1999年4月5日付〜、ブルーレイは2008年7月7日付〜集計開始)。これまでの音楽映像作品による累積売り上げ歴代1位は、嵐のMV集DVD「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」(2009年10月発売)が2016年2月22日付で記録した90.4万枚だった。

安室の最後の作品となる「namie amuro Final Tour 2018 〜Finally〜」は、今年2月から6月に行われた引退前ラストのドームツアーから東京ドーム最終公演と、2017年9月に故郷・沖縄で開催されたデビュー25周年アニバーサリー野外ライブの計2公演を収録。初回限定盤(数量限定)には、5人のディレクターがテーマ別に編集した名古屋・福岡・札幌・大阪・東京の5大ドームから選べる1公演が特典映像として追加収録されている。

安室はデビュー記念日でもある9月16日に引退する。前日の9月15日には、沖縄で開催されるフェス形式のライブイベント「WE ▼ NAMIE HANABI SHOW 前夜祭 〜I ▼ OKINAWA/I ▼ MUSIC〜」(▼はハート)に出演する。(編集部・小松芙未)