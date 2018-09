Facebookに投稿されたある動画が話題になり、メディアでも取り上げられたタイのシーフードレストランが5年間の営業停止危機に陥っているという。



『Mirror』などが伝えたところによると、タイのチョンブリー県シーラーチャー郡にあるシーフードレストラン「Bor Tok Gung SS Bor Win」では、客が店内にある水槽から生きた魚を選び、それを調理してもらうことができるというサービスを行っている。



この一風変わったサービスが人気なのか、投稿されたFacebookの動画では、客が大きな水槽の周りを取り囲み楽しそうにしている。なかには幼い子供を伴った家族連れの姿もあるようだ。しかし動画では、この水槽を前にしてテーブルの上でダンスを踊る数人の女性の姿が映し出されている。



音楽に合わせて体をくねらせる女性達は、クロップトップやタンクトップにパンツ姿というあられもない格好で、客の前で踊り続けている。ひとりの女性はカメラに向かって故意に自分の胸を強調するような仕草まで見せている。その様子は、まるでいかがわしいショーを行うバーのようだ。9月2日に投稿されたこの動画が瞬く間に拡散されたことで、チョンブリー県知事はシーラーチャー郡の食品衛生監視役員にこのレストランを検査するよう指示。現在、同店は向こう5年間の営業停止命令の危機に瀕しているという。



この映像がいつ撮影されたものなのか、また定期的にダンサーが踊っているのかは定かではないが、県知事は「ダンスは公然わいせつとみなされる。レストランとして登録している施設で行われるべきことではない。もし何らかの違法行為が発覚すれば、レストランは閉鎖となる」と話している。



画像は『Mirror 2018年9月3日付「Seafood restaurant threatened with closure over ‘obscene’ table-top dancers that gyrate in front of fish tanks」(Facebook)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)