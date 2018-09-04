映画『銀魂』DVDが、週間販売ランキング邦画部門において3週連続第1位に輝いた。

「銀魂」DVD ©空知英秋／集英社 ©2017「銀魂」製作委員会

映画『銀魂』DVDが、週間販売ランキング邦画部門において3週連続第1位（集計期間：8/13〜9/2、TSUTAYA調べ）、同ランキング同部門8月の月間第1位を獲得した。（集計期間：2018年8月、TSUTAYA調べ）

また、ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントより好評リリース中の、スティーブン・スピルバーグ最新作『レディ・プレイヤー１』が、週間レンタルランキングと週間販売ランキングの洋画部門において2週連続第1位を獲得した。（集計期間：8/20〜9/2、TSUTAYA調べ）

8月の月間販売ランキング海外ドラマ部門ではDCTVシリーズ巨大クロスオーバーの第2弾

「クライシス・オン・アースＸ 最強ヒーロー外伝」が、第1位を獲得。（集計期間：2018年8月、TSUTAYA調べ）同部門の週間販売ランキングでは、DCTVシリーズ巨大クロスオーバーの第1弾「インベージョン！最強ヒーロー外伝」が、6度目の返り咲きを果たし、第1位を獲得。（集計期間：8/27〜9/2、TSUTAYA調べ）

月間レンタルブルーレイランキング海外ドラマ部門では、海外TVシリーズ「ゲーム・オブ・スローンズ」が2017年1月以降、1位から20位独占という快挙を更新している。（集計期間：2018年8月、TSUTAYA調べ）

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