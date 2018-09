たった一度でも、大切な我が子が いじめ に遭っていると知れば親は気が気ではないだろう。それが度々のいじめとなれば尚更、心配で仕方がないに違いない。このほどオーストラリアで普段からいじめを受けていた少女が、クラスメートらに縄跳びを首に巻かれ校庭の木に吊るされるという事態が起こった。『Mirror』『nine.com.au』などが伝えている。豪パースのリバートンにある小学校「Queen of Apostles Catholic School(クイーン・オブ・アパスルズ・カトリックスクール)」で8月31日、ショッキングな出来事が起こった。この学校に通うアンバー・ユーンちゃん(10歳、報道では11歳とも)がクラスメートらからのいじめに遭い、縄跳びを首に巻き付けられて木に吊るされたのだ。つま先がかろうじて地面に着くか着かないかの状態で吊るされたアンバーちゃんは、息をすることができなかった。これに気付いたひとりの教師が慌てて救助に駆けつけたため、アンバーちゃんは九死に一生を得たが、事態を知った母親のベリンダさんは「娘は心臓に稀な欠陥を抱えているので、危うく命を落とすところだった」と大きな衝撃を受けている。アンバーちゃんはその後、豪メディアの取材で「すごく怖かった。死んじゃうと思った」と話している。ベリンダさんは、アンバーちゃんが普段からいじめを受けており、それが原因で不安障がいを引き起こしていると打ち明けた。また、今回の件を学校に訴えたものの学校側はその後連絡を寄越すこともなく、アンバーちゃんが木に吊るされた後も救急車を呼ぶなどの医療対応を何もしなかったことを明かした。現在、警察が調査を進めているという。このニュースを知った人からは「なんて残酷なの。いじめた子供の名を明かすべきよ。こういう子供たちは、絶対意識していじめを繰り返してるから」「学校側の管理にも問題がある。いじめる生徒らを退学にするとか、きちんと対応すべき」「小さい子供がこんな苦悩を味わうなんて…恐ろしい社会だ」「いじめをする奴らは最低。警察もきちんと調査して、学校側もこの事態についてちゃんと正しいことをしてほしい」といった声があがっている。画像は『Mirror 2018年9月3日付「Bullied schoolgirl, 10, ‘hanged from tree with skipping rope’ feared she was going to die」(Image: 9 News)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)