9月4日は、世界一有名なウサギ、ピーターラビットの誕生日。彼を主役とする絵本は35以上の言語に翻訳され、今年は実写映画化されて、そのかわいい見た目とド派手なアクションシーンのギャップが話題となった。そんな映画『ピーターラビット』日本語吹替え版でピーターの声優を務めた、俳優の千葉雄大(29)によるお祝いメッセージ動画が公開された。動画の中で千葉は「9月4日は何の日かご存知でしょうか?」と、頭に手を当ててウサギの耳を作っておどけてみせた後、「ピーターおめでとう!」と自身の演じたキャラクターに向けてメッセージを送っている。千葉は自身の誕生日(3月9日)のことを振り返り、「今まで派手なお祝いはなかったんですけど、次が30歳なので、ちょっと盛大に…もし誰もやってくれなかったら自分から発信していきたいなと思います」と、アピールしていた。今年公開された映画『ピーターラビット』は、続編製作が決定。ローズ・バーン、ドーナル・グリーソン、サム・ニールが出演。字幕版でピーターの声を演じるのは米CBSの人気番組『レイト×2ショー』の司会や『イントゥ・ザ・ウッズ』などの作品にも出演しているジェームズ・コーデン。ピーターの妹たちを、マーゴット・ロビー、エリザベス・デビッキ、デイジー・リドリーら新進女優たちが“熱演”している。Blue-ray&DVDは、10月3日よりレンタル開始、同10日より発売。デジタル先行配信は8月29日より順次スタートしている。(C)2018 Columbia PicturesIndustries, Inc., 2.0 Entertainment Financing, LLC and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved. | PETER RABBIT and all associated characters TM & (C) Frederick Warne & Co Limited.