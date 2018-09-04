ローソン各店では2018年9月4日から10月1日まで、「デザート お買い得セール」が実施されます。

ヨーグルトも安くなる

期間中はさまざまなデザート商品が特別価格に。ラインアップは以下の通りです。

・「グリコ　とろ〜りクリームonプリン　210g」
　通常154円→144円

・「安曇野食品工房　珈琲ゼリー　230g」
通常162円→152円

・「グリコ　BifiXヨーグルト　140g」
通常89円→82円

・「小岩井　生乳100％ヨーグルト　200g」
通常168円→158円（沖縄地域では対象外）

・「森永乳業　ビヒダスヨーグルトBB536　112g」
通常103円→93円（沖縄地域では対象外）

・「森永乳業　ざく盛りヨーグルト　200g」
通常178円→168円

・「雪印メグミルク　恵　ガセリ菌SP株ヨーグルト　100g」
通常113円→103円（沖縄地域では通常123円→113円）

・「雪印メグミルク　恵　ガセリ菌SP株ヨーグルトアロエ　100g」
通常113円→103円（沖縄地域では通常123円→113円）

気になる商品はこの機会に味わってみては？

詳しくは公式サイトへ。