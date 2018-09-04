ローソンがデザートの「お買い得セール」やるよ〜！
ローソン各店では2018年9月4日から10月1日まで、「デザート お買い得セール」が実施されます。
ヨーグルトも安くなる
期間中はさまざまなデザート商品が特別価格に。ラインアップは以下の通りです。
・「グリコ とろ〜りクリームonプリン 210g」
通常154円→144円
・「安曇野食品工房 珈琲ゼリー 230g」
通常162円→152円
・「グリコ BifiXヨーグルト 140g」
通常89円→82円
・「小岩井 生乳100％ヨーグルト 200g」
通常168円→158円（沖縄地域では対象外）
・「森永乳業 ビヒダスヨーグルトBB536 112g」
通常103円→93円（沖縄地域では対象外）
・「森永乳業 ざく盛りヨーグルト 200g」
通常178円→168円
・「雪印メグミルク 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト 100g」
通常113円→103円（沖縄地域では通常123円→113円）
・「雪印メグミルク 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトアロエ 100g」
通常113円→103円（沖縄地域では通常123円→113円）
気になる商品はこの機会に味わってみては？
詳しくは公式サイトへ。