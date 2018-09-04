Dream Ami¡¢NetflixÇÛ¿®190¥õ¹ñ¤ÇÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡Ø¥Í¥¯¥¹¥È ¥í¥Ü¡ÙED¶ÊMV¤ªÈäÏªÌÜ
Netflix¤ÎºÇ¿·¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Í¥¯¥¹¥È ¥í¥Ü¡Ù¤¬9·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀ¤³¦190¥õ¹ñ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ó¥°¤òDream Ami¤¬²Î¤¤¡¢ºÇ¿·MV¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤È¤³¤í¤¬¼ç¿Í¸ø¥á¥¤¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¡¢¤Þ¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿»Ñ¤¬¡¢Í§¾ð¤äå«¡¢¾¯½÷¤ÎÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ó¥°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Dream Ami¡£À¤³¦190¥õ¹ñ¤ÇÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥á¥¤¤ÎÉô²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤¤¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÉô²°¤Ë¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢Dream Ami¤ÎÎÏ¶¯¤¯¤âÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤ËÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Î¡ÖÍ½¹ðÂèÆóÃÆ¡×¤â²ò¶Ø¡£¾¯½÷¥á¥¤¤È¥í¥Ü¥Ã¥È7723¤¬Í§¾ð¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢2¿Í¤ÎÁÔÂç¤Ê¡È´¶Æ°¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡É¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëÍ½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Dream Ami ¥³¥á¥ó¥È
Q¡§¡Ø¥Í¥¯¥¹¥È ¥í¥Ü¡Ù¤Ï9/7¤ËÁ´À¤³¦¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ami¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¸ì¿áÂØ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Netflix¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ä²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤âNetflix¤Ê¤·¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢Netflix±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Q¡§º£²ó¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥í¥Ü¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£Ami¤µ¤ó¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¿Í´Ö¤Î½÷¤Î»Ò¥á¥¤¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î7723¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¾ð¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Ê¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤âÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Îå«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Á°¿Ê¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ïº£¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶ÊÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤·²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Á°¿Ê¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§¥á¥¤¤È¥í¥Ü7723¤¬Í§¾ð¤ò¤Ï¤°¤¯¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ami¤µ¤ó¤â»Ò¶¡»þÂå¡¢ÁêËÀ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤ë¤°¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤È¤«¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§µ²±¡¢»×¤¤½Ð¤¬Âç»ö¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Dream Ami¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¡×¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿¾®¤µ¤¤º¢¤Îµ²±¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï14ºÐ¤Î¤È¤¤Ë°ì¿Í¤Ç¾åµþ¤·¡¢¤¤¤Þ¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï°ì¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â²È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Îµ²±¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
Q¡§¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¤¤Î¥â¥â¤¬¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤ÆºÇ¸å¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÃæ¤Ë¥á¥¤¤¬¡Ê²È¤ò¡ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆµÖ¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È7723¤¬·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Î¥·¡¼¥ó¤âåºÎï¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È7723¤Î°ìÅÓ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡§ËÜºî¤Î¸«½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È7723¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¡¢¿Í´Ö¤Î¾¯½÷¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¤¤¦³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿å«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÈËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤Ï²¿¤«¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Netflix±Ç²è¡Ø¥Í¥¯¥¹¥È ¥í¥Ü¡Ù¤Ï9·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀ¤³¦190¥õ¹ñ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É