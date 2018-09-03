25Ç¯Á°¾åÎ¦¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×ÂæÉ÷¡¡Èï³²ÍÞ¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ï
¡¡º£²ó¡¢ÂæÉ÷21¹æ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤Î¤Þ¤ÞÎóÅç¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°²ó¡¢¤³¤Î¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×¤Î¤Þ¤Þ¾åÎ¦¤·¤¿¤Î¤¬25Ç¯Á°¤Î1993Ç¯¡¢ÂæÉ÷13¹æ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢·Ù²ü¤Î¤¿¤á¤Ë¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡25Ç¯Á°¤ÎÂæÉ÷¤Ëº£²ó¡¢ÂæÉ÷Èï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£1993Ç¯¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷13¹æ¡£Åö»þ¡¢Àï¸åºÇÂçµé¤ÎÂæÉ÷¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ç»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô48¿Í¡¢Éé½ý¼Ô396¿Í¤ò½Ð¤·¤¿¡£1993Ç¯8·î31Æü¡¢ÂæÉ÷13¹æ¤Ï²¥ÎÄ»Åç¤ÎÀ¾³¤¾å¤ÇÈ¯À¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î3Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ë¾åÎ¦¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¸©¹âÆ½¤Ç°ìÆü¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬324¥ß¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à¼Ô¤¬33¿Í¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¡£É÷¤Ç¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤¿ÅÅÃì¤ä´ÇÈÄ¤¬¼«Æ°¼Ö¤ò²¡¤·ÄÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÉ÷13¹æ¤Ï¡¢µÜºê¤ÇºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®57.9¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ËË½É÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4Æü¤Ë¤Ï¹Åç¸©Ê¡»³»ÔÉÕ¶á¤Ë¾åÎ¦¡£¿»¿åÈï³²¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ¹ñÃÏÊý¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÂæÉ÷13¹æ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ØÅì¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂæÉ÷13¹æ¤ÎÅìÂ¦¤Î¹ÈÏ°Ï¤ÇË½É÷¤ä¶¯É÷¤Ê¤É¤¬¿á¤¤¤¿¤Î¤À¡£Åìµþ¤ÇºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®23.6¥á¡¼¥È¥ë¡¢²£ÉÍ¤Ç¤â25.7¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂæÉ÷21¹æ¤Ï25Ç¯Á°¤Î»þ¤è¤ê¡¢Åì´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ØÅì¤ÇºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®30¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÂæÉ÷¤¬¾åÎ¦¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë4Æü¸á¸å°Ê¹ß¡¢´ØÅì¤Ç¤âË½É÷¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡25Ç¯Á°¤ÎÂæÉ÷¤Ëº£²ó¡¢ÂæÉ÷Èï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£1993Ç¯¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷13¹æ¡£Åö»þ¡¢Àï¸åºÇÂçµé¤ÎÂæÉ÷¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ç»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô48¿Í¡¢Éé½ý¼Ô396¿Í¤ò½Ð¤·¤¿¡£1993Ç¯8·î31Æü¡¢ÂæÉ÷13¹æ¤Ï²¥ÎÄ»Åç¤ÎÀ¾³¤¾å¤ÇÈ¯À¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î3Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ë¾åÎ¦¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¸©¹âÆ½¤Ç°ìÆü¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬324¥ß¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à¼Ô¤¬33¿Í¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¡£É÷¤Ç¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤¿ÅÅÃì¤ä´ÇÈÄ¤¬¼«Æ°¼Ö¤ò²¡¤·ÄÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÉ÷13¹æ¤Ï¡¢µÜºê¤ÇºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®57.9¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ËË½É÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4Æü¤Ë¤Ï¹Åç¸©Ê¡»³»ÔÉÕ¶á¤Ë¾åÎ¦¡£¿»¿åÈï³²¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ¹ñÃÏÊý¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÂæÉ÷13¹æ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ØÅì¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂæÉ÷13¹æ¤ÎÅìÂ¦¤Î¹ÈÏ°Ï¤ÇË½É÷¤ä¶¯É÷¤Ê¤É¤¬¿á¤¤¤¿¤Î¤À¡£Åìµþ¤ÇºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®23.6¥á¡¼¥È¥ë¡¢²£ÉÍ¤Ç¤â25.7¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂæÉ÷21¹æ¤Ï25Ç¯Á°¤Î»þ¤è¤ê¡¢Åì´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ØÅì¤ÇºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®30¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÂæÉ÷¤¬¾åÎ¦¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë4Æü¸á¸å°Ê¹ß¡¢´ØÅì¤Ç¤âË½É÷¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£