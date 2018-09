国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーのClip!数(観たい映画として登録している数)を集計し、2018年9月公開映画の期待度ランキングを発表。まずはTOP10からチェック。

10位『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』

3,707Clip![9月22日公開]

中国で実際に起こったカンニング事件をモチーフに製作されたクライム・エンタテイメント。本国タイで大ヒットを記録。天才少女を中心とした高校生チームが、世界規模のカンニング・プロジェクトに挑む。

9位『ザ・プレデター』

4,690Clip![9月14日公開]

人気シリーズ「プレデター」の正統続編となるSFアクション。かつて人類を襲った危険なハンター・プレデターが、再び人類の前に出現。さらに規格外の力を持つ究極のプレデターも姿を現す。

8位『累 かさね』

6,051Clip![9月7日公開]

キスした相手の顔を奪うことができる不思議な口紅に導かれた2人の少女を主人公に、美醜をめぐる人間の業を描いた同名コミックを、土屋太鳳と芳根京子のW主演で実写映画化。欲望むき出しの愛憎劇が展開される。

7位『コーヒーが冷めないうちに』

6,229Clip![9月21日公開]

本屋大賞2017ノミネートの川口俊和による同名ベストセラー小説を、有村架純主演で映画化。一杯のコーヒーが冷めるまでの短い時間、過去に戻ることができると噂される喫茶店に訪れる人々の人間模様を描く。

6位『きみの鳥はうたえる』

6,272Clip![9月1日公開]

佐藤泰志の芥川賞候補作を、柄本佑、染谷将太、石橋静河らの共演で映画化した青春ドラマ。函館市郊外を舞台に1人の女性と2人の男性が織り成す人間模様を描く。9月第1週の初日満足度No.1を獲得。

5位『500ページの夢の束』

6,506Clip![9月7日公開]

『JUNO ジュノ』のプロデューサーが、ダコタ・ファニング主演でおくるハートフル・ストーリー 。自閉症の少女が500ページのオリジナル脚本を届けるためにハリウッドを目指す旅をユーモラスに 描く。

4位『寝ても覚めても』

8,232Clip![9月1日公開]

芥川賞作家・柴崎友香の同名小説を東出昌大、唐田えりかのW主演で映画化。同じ顔をした二人の男と、一人の女が織り成す恋愛ストーリー。第71回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作。

3位『MEG ザ・モンスター』

8,813Clip![9月7日公開]

ジェイソン・ステイサム主演で、未知の深海で絶滅したはずの巨大ザメ「メガロドン」に襲われる人々のサバイバルを描いた海洋パニックアクション。体長23メートル、体重20トンにも及ぶ通称MEGが登場する。

2位『クワイエット・プレイス』

10,649Clip![9月28日公開]

エミリー・ブラント主演のサスペンスホラー。音に反応して人間を襲う「何か」によって人類滅亡の危機に瀕した世界で、「決して音を立ててはいけない」というルールを守り生き延びた家族に想像を絶する恐怖が襲う。

1位『プーと大人になった僕』

28,291Clip![9月14日公開]

ユアン・アクレガー出演で、人気キャラクター「くまのプーさん」初の実写映画化。大人になった親友クリストファー・ロビンとの奇跡の再会と、そこから始まる新たな冒険を描いたファンタジードラマ。

ディズニー・スタジオ最新作『プーと大人になった僕』が唯一2万Clip!超えを記録し、9月の期待度No.1を獲得。邦画では『寝ても覚めても』が最上位という結果になりました。

11位以下も注目映画がランクイン

11位:『泣き虫しょったんの奇跡』3,618Clip![9月7日公開]

12位:『食べる女』3,485Clip![9月21日公開]

13位:『クレイジー・リッチ!』3,273Clip![9月28日公開]

14位:『スカイスクレイパー』3,083Clip![9月21日公開]

15位:『響 -HIBIKI-』3,005Clip![9月14日公開]

16位:『散り椿』2,763Clip![9月28日公開]

17位:『ブレス しあわせの呼吸』2,541Clip![9月7日公開]

18位:『君の膵臓をたべたい』2,488Clip![9月1日公開]

19位:『愛しのアイリーン』2,293Clip![9月14日公開]

20位:『死霊館のシスター』2,142lip![9月21日公開]

《期待度ランキングとは》

FilmarksのClip!数(ユーザーが観たい映画として登録した数)を集計し、ランキング化したもの(Clip!は1作品につき1人1件まで)。

※本ランキング及び記事内のClip!数は2018年9月3日時点のものです。

