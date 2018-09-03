初戦のスタメン発表、野尻は8月31日の壮行試合でも先発

「第12回 BFA U18アジア選手権」が3日、開幕し、2大会連続優勝を目指す侍ジャパンU-18代表は、KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎で香港代表と初戦を戦う。18時の試合開始に先立って、この日のスターティングラインナップが発表された。

初戦の先発マウンドを託されたのは、8月31日に行われた宮崎県選抜との壮行試合でも先発した野尻幸輝（木更津総合）。1番に小園海斗（報徳学園）、2番に奈良間大己（常葉大菊川）が入り、クリーンアップは中川卓也、藤原恭大、根尾昂の大阪桐蔭トリオが並んだ。6番には先発の野尻が入る。

この日の侍ジャパンU-18代表のスターティングラインアップは以下の通り。

1（遊）小園海斗（報徳学園）

2（二）奈良間大己（常葉大菊川）

3（一）中川卓也（大阪桐蔭）

4（中）藤原恭大（大阪桐蔭）

5（右）根尾昂（大阪桐蔭）

6（投）野尻幸輝（木更津総合）

7（左）蛭間拓哉（浦和学院）

8（三）日置航（日大三）

9（捕）小泉航平（大阪桐蔭）（福谷佑介 / Yusuke Fukutani）