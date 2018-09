ジャッキー・チェンが製作総指揮・主演を務める映画『ポリス・ストーリー/REBORN』の予告編が解禁となった。

1985年『ポリス・ストーリー/香港国際警察』、1988年『九龍の眼/クーロンズ・アイ』、1992年『ポリス・ストーリー3』など、ジャッキー・チェンの代表作として受け継がれてきた「ポリス・ストーリー」シリーズ。

本作では、ジャッキーが警察の制服に再び身を包み、世界初となったオペラハウス屋上での危険なスタントをはじめ、本物の銃&弾丸&火薬を使った街中での大規模な銃撃戦、数台の高級車を使った路上での派手なカー・チェイスなど、黄金時代を彷彿とさせるアクションにも果敢に挑戦し、お馴染みの主題歌「英雄故事」も追加で新録される。

ジャッキーが所狭しと陸!海!空!そしてアジアからオーストラリアまでをかけまわる予告が完成。今までの『ポリス・ストーリー』シリーズの歴史を見守って来たファンには胸アツな過去作の名場面から予告は始まる。事件の鍵を握る最愛の娘を守る為、“ジャッキー完・全・復・活!”の文字通りエンジン全開。

新たにレコーディングしたお馴染みの主題歌「英雄故事」と共に、ジャッキーの半端ないアクションが連発する。本物の銃&弾丸&火薬が使われた激しい爆撃シーンに続き、その場にある物を有効活用するジャッキーらしいカンフースタイル、ポリスの恰好で滑り込んで銃撃をかわし、カーアクションでは体当たりで高級車を何台も撃破!陸!海!空!そしてアジアからオーストラリアまでジャッキーが大暴れだ。ナレーションを、長年ジャッキーの吹替を担当する石丸博也が務める。

映画『ポリス・ストーリー/REBORN』は11月23日(金・祝)よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開

© 2017 HEYI PICTURES CO., LTD., PERFECT VILLAGE ENTERTAINMENT HK LIMITED, DADI CENTURY (BEIJING) CO., LTD., MANGO ENTERTAINMENT, CHEERFUL LAND PICTURES CO., LTD., YOUKU PICTURES (HK) CO., LIMITED ALL RIGHTS RESERVED

