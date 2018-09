ジャッキー・チェン主演・製作総指揮のアクション大作『ポリス・ストーリー REBORN』(11月23日、レオ・チャン監督)の予告映像が3日、解禁された。“完全復活”を印象づけるアクションシーンを連発している。『ポリス・ストーリー/香港国際警察』(1985年)、『九龍の眼/クーロンズ・アイ』(88年)、『ポリス・ストーリー3』(92年)など、ジャッキーの代表作の一つとして愛されてきた人気シリーズ最新作。黄金時代を彷彿とさせるアクションにも果敢に挑戦し、おなじみの主題歌「英雄故事」も追加で新録した。2007年香港、国際捜査官リン・トン(ジャッキー)は危篤に陥った幼い娘を残し、自分の任務ではなかった証人警護作戦に駆り出された結果、人工遺伝子に絡む陰謀に巻き込まれ、瀕死の重傷を負ってしまう。最新作は、2020年シドニーに舞台を移し、かつての事件を元ネタにした小説「ブリーディング・スチール」の出版をきっかけに、正体を隠して暮らしていたリン・トン&黒ずくめの犯罪組織&謎のハッカーなど、それぞれ関わった者たちが水面下から姿を現わし、秘密を握る少女を巡って、再び動き出す。過去作の名場面から始まる予告映像は、主題歌「英雄故事」をバックに、本物の銃・弾丸・火薬を使った街中での大規模な銃撃戦、数台の高級車を使った路上での派手なカー・チェイスなどでジャッキーが大暴れ。世界初となるオーストラリア・オペラハウス屋上でのアクションシーンも公開される。そのほか、緊迫の連続アクションの中にも“NG集”のようなコミカルな笑いをはさむなど、ジャッキーらしさを忘れない予告となっている。また、長年ジャッキーの吹替を担当している石丸博也が、本映像でもナレーションを務めている。(C)2017 HEYI PICTURES CO., LTD., PERFECT VILLAGE ENTERTAINMENT HK LIMITED, DADI CENTURY (BEIJING) CO., LTD., MANGO ENTERTAINMENT, CHEERFUL LAND PICTURES CO., LTD., YOUKU PICTURES (HK) CO., LIMITED ALL RIGHTS RESERVED